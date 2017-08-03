Yeni Aslan Fernando İstanbul'da

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fernando Francisco Reges, İstanbul'a geldi.
eşilköy Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu, Sarı Kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla coşkulu bir şekilde karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Fernando, güvenlik önlemleri altında kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.
Brezilyalı yıldızın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.