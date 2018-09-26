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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
26.09.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Yeni Amasyaspor Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Yeni Amasyaspor Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Süper Lig temsilcisi Atiker Konyaspor, Yeni Amasyaspor karşısında tur şansı arayacak. Ligde geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan A.Konyaspor, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımı Yeni Amasyaspor ile mücadele edecek. Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma ekran başından canlı takip edilebilecek. Peki, Yeni Amasyaspor Atiker Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yer alacak? İşte, o detaylar

Yeni Amasyaspor Atiker Konyaspor maçı saat 13.00'da A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Rıza Çalımbay, Yeni Amasyaspor maçının kolay geçmeyeceğini, amaçlarının turu geçmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur karşılaşmasında Yeni Amasyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti. Yeşil-Beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Amasyaspor maçının kolay geçmeyeceğini söyledi. Çalımbay, "Fenerbahçe maçı ile zorlu bir periyota girdik. Zor derken, üst üste iki tane deplasman maçımız var. Fenerbahçe maçı bizim en üzüldüğümüz maçlardan bir tanesi. Galibiyeti en çok hak ettiğimiz maçlardan da bir tanesiydi. O maçta kesinlikle mağlubiyeti hak etmemiştik. Arkasından oynadığımız Kayserispor maçı. Maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Bir deplasman takımının nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Herkes görevini dört dörtlük yaptı. Net ve güzel bir galibiyet aldık ve döndük. Şimdi önümüzde Yeni Amasyaspor ile oynayacağımız bir kupa maçı var. Bu maçın zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hem geçen sezondan takip ettiğimiz bir Amasya takımı var. Hem son maçlarını seyrettim. Çorum ve Sinop maçlarını da seyrettik. Kolay geçmeyecek, zor bir maç olacak. Eğer mücadele etmezsek ve iyi konsantre olmazsak sıkıntılı olacak. Bu maçta da hem az şans verdiğimiz arkadaşlarımızı oynatacağız hem de yorgun olmayan sakatlığı olmayan arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Bütün amacımız turu geçmek tabii ki. Hangi takım olursa olsun mücadele etmeden kazanma şansın yok. O takım da mücadele eden bir takım. Bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

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