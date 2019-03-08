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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Fanatik
08.03.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Yeni adresi belli! Onyekuru...

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Yeni adresi belli! Onyekuru...
Henry Onyekuru

Galatasaray’ın yeniden kiralamayı düşünmediği Nijeryalı yıldıza Club Brugge talip oldu. Belçika kulübü Everton’la temasa geçerek resmi teklifte bulundu.

İkinci yarının ilk haftasında Ankaragücü'ne üç gol attıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Henry Onyekuru artık Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almıyor...

Kiralık sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldız yeniden Belçika'nın yolunu tutabilir. Club Brugge'ün Onyekuru'yu yeni sezonda kadrosuna katmak için düğmeye bastığı belirtildi. Belçika kulübünün, Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Everton'a resmi teklif yaptığı belirtildi.

Genç yıldız Belçika'da daha önce Anderlecht formasını giymişti.

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Terimden Diagneye 5 uyarı
Terim'den Diagne'ye 5 uyarı!
"Oyundan da mücadeleden de memnun değilim"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor'a konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta, oyuncularının ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fatih Terim, "Açıkçası skoru 2 puan kaybı olarak görüyorum ama ben oyundan da mücadeleden de memnun değilim. Mehmet (Özdilek) hoca ve talebelerini tebrik ediyorum" dedi.
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Yeni adresi belli Onyekuru...

 

 

 

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