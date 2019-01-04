Yeni adresi belli oldu! Tolga Zengin...
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolga Zengin'in yeni takımı netleşti.
Onur Kıvrak'ı kadro dışı bırakan, Esteban ise de sözleşmesini fesheden Trabzonspor, gözünü Beşiktaş'ta kamp kadrosuna dahil edilmeyen Tolga Zengin'e dikti.
Antalya kampına götürülmeyen Tolga Zengin, önümüzdeki süreçte Beşiktaş macerasını noktalayacak. Tecrübeli file bekçisinin ilk talibinin ise Trabzonspor olduğu konuşuluyor.
FEDAKARLIK YAPACAK
Bordo-Mavililer, Onur’u kadro dışı bırakırken, Esteban ise sözleşmesini feshetmeşti. Trabzonspor Yönetimi, eski kaptanları Tolga’yı alıp ağabeylik misyonunu vermeyi planlıyor. Tolga Zengin’in de maddi açıdan fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi. (Fanatik)
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