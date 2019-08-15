Yeni 6 numara Steven Nzonzi
Galatasaray, Roma'nın ön liberosunu kiraladı.
Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan Fransız futbolcuya Fatih Terim de onay verince 1+1 yıllık anlaşma yapıldı. Steven Nzonzi ve transferine kesin gözüyle bakılan Falcao ile birlikte Galatasaray’ın ideal 11’inde Fransızca konuşan futbolcu sayısı 7’ye yükselecek.
VE Galatasaray’ın yeni 6 numarası Steven Nzonzi oldu. Hürriyet’in dün duyurduğu dev transfer gerçekleşti. Sarı kırmızılı yönetimin önceki gün kendisi ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladığı Fransız ön liberonun transferi, teknik direktör Fatih Terim’in onay vermesinin ardından kesinleşti. Galatasaray, 29 yaşında ve 1.96 metre boyundaki Nzonzi’nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını dün akşam saat 19.05’te KAP’a yaptığı açıklamayla ilan etti. 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalanacak Steven Nzonzi’nin Galatasaray’ın teklifini kabul etmesinde, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olması önemli rol oynadı. Roma, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.
Fransızca en çok konuşulan dil oldu
DEMOKRATİK Kongo asıllı Fransız Steven Nzonzi’nin transferiyle birlikte Galatasaray’ın ideal 11’inin büyük bölümü Fransızca konuşanlardan oluşacak. Nzonzi’nin yanı sıra, orta sahada görev yapan Fransız Jean-Michael Seri, Faslı Younes Belhanda, Cezayirli Sofiane Feghouli, savunmada Demokratik Kongolu Christian Luyindama, Brezilyalı Mariano, Fransızca konuşuyor. Ayrıca, transferine kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao da Fransızca bildiği için sarı kırmızılı futbolcularla iletişim kurmakta sıkıntı yaşamayacak. Galatasaray’ın ideal 11’inde sadece Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Brezilyalı stoper Marcao ve Japon sol bek Yuto Nagatomo, Fransızca dışındaki dilleri konuşuyor.
48 milyon Euro’luk Nzonzi-Seri ikilisi 13 takımdan pahalı
TRANSFERMARKT verilerine göre piyasa değeri 23 milyon Euro olan Steven Nzonzi ve 10 milyon Euro’luk Radamel Falcao’nun takıma katılmasıyla Galatasaray kadrosundaki futbolcuların değeri 131 milyon Euro’ya ulaşacak. Türkiye’nin en pahalı kadrosuna sahip olacak sarı kırmızılıların orta sahasında yer alan yer alan 23 milyon Euro’luk Nzonzi ve 25 milyon Euro’luk Seri’nin 48 milyon Euro’yu bulan toplam değerleri, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor dışındaki 13 Süper Lig takımını geçecek.
Hürriyet, Nzonzi transferini dün duyurmuştu.
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