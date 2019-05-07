Yeni 4 Eylül Stadı, kupa finaline hazırlanıyor!

15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te, Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda eksiklikler giderilerek kupa finaline yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Baki Şahin, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve kulüp yetkilileri stadyumda incelemelerde bulundu.



Hazırlıklar hakkında bilgi veren Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında her alanda etkinliklerinin olacağını ifade etti.

Ayhan "Özellikle spor müsabakalarının daha özel bir yeri var. Bu manada böyle bir stadyumun olması şans, Taha Akgül Spor Salonu’nun olması bir şans. Bunlara güvenerek ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmak için girişimlerde bulunduk. Öncelikle 100’üncü yılı çok coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. 100’üncü yılın o ruhunu, o zamanki yolumuzu aydınlatan ışığın, o düşüncenin, fikrin, ruhun 100 yıllarca devam etmesi için tüm alanlarda yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz ve o ruhu hissettirmeye çalışıyoruz. Tabi böyle bir alt yapımızın olması bizim için bir şans. Ufak tefek eksiklerimiz var belediye başkanımız, federasyon temsilcilerimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile beraber hem eksikleri yerinde tespit edelim. 15’ine kadar hiçbir eksiği kalmasın diye bir araya geldik. Ben öncelikle maçı buraya veren Federasyon Başkanımıza ve yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Bakanımıza ben teşekkür ediyorum. Yoğun ve özel ilgileri var buraya karşı." dedi.



"EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR"



Stadyumdaki tüm eksikliklerin giderilerek final maçına hazır hale getirileceğini ifade eden Ayhan "İnşallah 15 Mayıs’ta saat 20.45’te güzel bir ev sahipliği yapacağız. Bu stadyum belki ilk defa tamamen dolmuş olacak ve Sivas’ta da böyle bir heyecan oluşmuş olacak. Bu müsabakalar hem Sivas’ın sosyal aktivitelerin artması konusunda önemsemekle beraber ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmakla beraber Sivas ekonomisine de dolaylı katkı sağlayacağı için öyle de sevindirici bir tarafı var. Bugün geldik 150 milyon liraya mal olmuş bir stadyum tabi büyük bir mesafe katetmiş büyük maçlara ev sahipliği yapmış ama ilk defa üst düzey ulusal bir müsabakaya ev sahipliği yapacak. Ufak tefek eksiklerimiz var. Bir araya geldik eksiklerimizi çıkardık. Federasyonumuza teşekkür ediyorum tabi bizim göremediğimiz onların müsabaka kültürü olduğu için çok detaylı vakıf bir noktaya getirdiler. Kırılan koltuklar, aydınlatma durumları, engelli vatandaşlarımızın daha rahat maç izlemeleri, giydirmeler, otopark sorunları 15’ine kadar giderilmiş olacak ve bundan sonra ki müsabakalara da daha güçlü olacağımızı ve hazırlıklı olacağımızı beyan ediyoruz. Taha Akgül Spor Salonumuzda da 26 Mayıs’ta Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası var. Bu da ilk defa bir voleybol şampiyonasının bir ayağı da burada olacak. Bunu da ayrıca vurgulamak istedim." ifadelerini kullandı.

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