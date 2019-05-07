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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.05.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Yeni 4 Eylül Stadı, kupa finaline hazırlanıyor!

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Yeni 4 Eylül Stadı, kupa finaline hazırlanıyor!

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu, 15 Mayıs’ta Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçına hazırlanıyor.

15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te, Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda eksiklikler giderilerek kupa finaline yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Baki Şahin, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve kulüp yetkilileri stadyumda incelemelerde bulundu.

Hazırlıklar hakkında bilgi veren Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında her alanda etkinliklerinin olacağını ifade etti.

Ayhan "Özellikle spor müsabakalarının daha özel bir yeri var. Bu manada böyle bir stadyumun olması şans, Taha Akgül Spor Salonu’nun olması bir şans. Bunlara güvenerek ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmak için girişimlerde bulunduk. Öncelikle 100’üncü yılı çok coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. 100’üncü yılın o ruhunu, o zamanki yolumuzu aydınlatan ışığın, o düşüncenin, fikrin, ruhun 100 yıllarca devam etmesi için tüm alanlarda yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz ve o ruhu hissettirmeye çalışıyoruz. Tabi böyle bir alt yapımızın olması bizim için bir şans. Ufak tefek eksiklerimiz var belediye başkanımız, federasyon temsilcilerimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile beraber hem eksikleri yerinde tespit edelim. 15’ine kadar hiçbir eksiği kalmasın diye bir araya geldik. Ben öncelikle maçı buraya veren Federasyon Başkanımıza ve yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Bakanımıza ben teşekkür ediyorum. Yoğun ve özel ilgileri var buraya karşı." dedi.

"EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR"

Stadyumdaki tüm eksikliklerin giderilerek final maçına hazır hale getirileceğini ifade eden Ayhan "İnşallah 15 Mayıs’ta saat 20.45’te güzel bir ev sahipliği yapacağız. Bu stadyum belki ilk defa tamamen dolmuş olacak ve Sivas’ta da böyle bir heyecan oluşmuş olacak. Bu müsabakalar hem Sivas’ın sosyal aktivitelerin artması konusunda önemsemekle beraber ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmakla beraber Sivas ekonomisine de dolaylı katkı sağlayacağı için öyle de sevindirici bir tarafı var. Bugün geldik 150 milyon liraya mal olmuş bir stadyum tabi büyük bir mesafe katetmiş büyük maçlara ev sahipliği yapmış ama ilk defa üst düzey ulusal bir müsabakaya ev sahipliği yapacak. Ufak tefek eksiklerimiz var. Bir araya geldik eksiklerimizi çıkardık. Federasyonumuza teşekkür ediyorum tabi bizim göremediğimiz onların müsabaka kültürü olduğu için çok detaylı vakıf bir noktaya getirdiler. Kırılan koltuklar, aydınlatma durumları, engelli vatandaşlarımızın daha rahat maç izlemeleri, giydirmeler, otopark sorunları 15’ine kadar giderilmiş olacak ve bundan sonra ki müsabakalara da daha güçlü olacağımızı ve hazırlıklı olacağımızı beyan ediyoruz. Taha Akgül Spor Salonumuzda da 26 Mayıs’ta Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası var. Bu da ilk defa bir voleybol şampiyonasının bir ayağı da burada olacak. Bunu da ayrıca vurgulamak istedim." ifadelerini kullandı.

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Yeni 4 Eylül Stadı, kupa finaline hazırlanıyor

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