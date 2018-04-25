Yemen Ekşioğlu vefat etti
Beşiktaş Kulübü'nün önemli isimlerinden Yemen Ekşioğlu vefat etti. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden duyurulan haberde başsağlığı mesajı yayınlandı
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;
Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz.
Cenaze detayları daha sonra iletilecektir.
Yemen Ekşioğlu kimdir?
Alt yapıya ve amatöre verdiği hizmetlerle adını duyuran Yemen Ekşioğlu, 1955 yılında doğdu. Beşiktaş Divan Kurulu üyesidir. Spor yazarlığına başladıktan sonra aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi olan Yemen Ekşioğlu, geçtiğimiz aylarda kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.
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