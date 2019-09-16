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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.09.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası

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Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası

Üsküdar Amatör Spor Kulüpleri Birliği tarafından organize edilen merhum Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası'nda Valide Tayfun şampiyon oldu.

Kupa törenine Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi ve ASKF Genel başkanı Ali Düşmez, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Abdurrahman Alp, Beyaz Üzeyir İşık, Mahmut Ekşi, Dursun Ekşioğlu, Hakkı Ekşioğlu, Milli Takımlar antrenörü Turan Sofuoğlu, ASKF yöneticisi Ufuk Tatar ve amatör kulüp başkanları katıldı.

Yemen Ekşioğlu'nun amatör futbola büyük katkılar yaptığını belirten Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Ali Düşmez "Türk sporunun yükselmesi için gençliğe ve amatörlere yaptığı hizmetler unutulmaz. Üsküdar Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Gürlü ve yönetiminin organize ettiği turnuvanın gelenekselleşmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Bu arada Yemen Ekşioğlu'nun ağabeyi Dursun Ekşioğlu, Türk futbolunda amatörlere yaptığı gizmetler ile Yemen Ekşioğlu ile gurur duyduklarını ve vefa gösteren tüm kurumlara teşekkür etti. Oğlu Hakkı Ekşioğlu ise babasının amatörlere verdiği hizmeti aile olarak sürüdreceklerini ifade etti

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