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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.12.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Yedek oyunculardan 38 gol! İlk yarı karnesi...

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Yedek oyunculardan 38 gol! İlk yarı karnesi...

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrede atılan 391 golün 38'i, oyuna sonradan dahil olan oyunculardan geldi.

Toplam 426 futbolcunun süre aldığı Süper Lig'de 4 oyuncu iki takımda birden forma giydi.

Bu isimler Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor/Galatasaray), Harun Tekin (Bursaspor/Fenerbahçe), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor/MKE Ankaragücü), Ömer Bayram (Akhisarspor/Galatasaray) oldu.

Ligde 118 futbolcu, müsabaka kadrolarına girmelerine rağmen forma şansı bulamadı.

Toplam 16 oyuncu ligin ilk bölümündeki tüm maçlara yedek başlarken, bunlardan 5'i oyuna giremedi.

Kasımpaşa'dan Eray Birniçan, Atiker Konyaspor'dan Ertuğrul Taşkıran, Antalyaspor'dan Ferhat Kaplan, Aytemiz Alanyaspor'dan Kaan Kanak ve Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan, yedek soyundukları 17 karşılaşmada da süre alamadı.

- Forma şansı bulanlar

Süper Lig'in ilk devresinde takımlarının tüm müsabakalarında yedek soyunan 11 futbolcu, bazı maçlarda forma şansı buldu.

Galatasaray'dan İsmail Çipe, Çaykur Rizespor'dan Samir Ujkani ile Antalyaspor'dan Osman Çelik birer maçta, Kasımpaşa'dan Mustafa Ethem Erboğa ile Göztepe'den Yalçın Kayan ikişer müsabakada, Aytemiz Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu ile Evkur Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç beşer karşılaşmada, Kasımpaşa'dan Hakan Demir ile Trabzonspor'dan Hasan Batuhan Artarslan yedişer maçta, MKE Ankaragücü'nden Olanrewaju Kehinde 8 müsabakada, Demir Grup Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt ise 9 mücadelede oyuna sonradan dahil oldu.

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- Golcüler

Süper Lig'in ilk bölümünde atılan 391 golün 38'i yedek futbolculardan geldi.

Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor dışındaki takımlarda sonradan oyuna dahil olan futbolcular, skora katkı sağladı.

Bursasporlu yedek oyuncular 5 gol üretirken, yeşil-beyazlı ekibi dörder golle Akhisarspor, Beşiktaş ve Trabzonspor, üçer golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir, ikişer golle Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray, birer golle de Antalyaspor, Göztepe, Kayserispor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü takip etti.

- Gol atan yedekler

Ligde sonradan oyuna girip, gol atan futbolcular şunlar:

Akhisarspor: Adrien Regattin, Elvis Manu, Jeremy Bokila, Yevgen Seleznov.
Antalyaspor: Mevlüt Erdinç.
Atiker Konyaspor: Adis Jahovic, Moryke Fofana.
Aytemiz Alanyaspor: Junior Fernandes (2).
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Lennart Thy.
Beşiktaş: Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup Ryan Babel.
Bursaspor: Diafro Sakho, Ramazan Keskin, Souza Lima, Umut Nayir (2).
Evkur Yeni Malatyaspor: Eren Tozlu, Ömer Şişmanoğlu.
Fenerbahçe: Eljif Elmas, Michael Frey.
Galatasaray: Eren Derdiyok, Ryan Donk.
Göztepe: Alpaslan Öztürk.
Kasımpaşa: Tarkan Serbest.
Kayserispor: Asamoah Gyan.
Medipol Başakşehir: Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Stefano Napoleoni.
MKE Ankaragücü: Kenan Özer
Trabzonspor: Caleb Ansah Ekuban (3), Vahid Amiri.

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