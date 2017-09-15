Yedek kulübesinde Quaresma detayı! Şenol Güneş’e dönüp...

Eski takımı Porto'ya karşı 73 dakika sahada kalan ve oyundan çıkarken ayakta alkışlanan Ricardo Quaresma, yedek kulübesinde Teknik Direktör Şenol Güneş'e adeta yardımcı antrenörlük yaptı.

Portekizli yıldız, tercüman aracılığıyla Güneş'e taktik konusunda bir şeyler aktardı. Oyundan alınmasına tepki vermeyen Quaresma'nın, Güneş'e yardımcı olmaya çalışması yönetimin takdirini topladı.

ÖNCE KUTLADI SONRA UYARDI

Beşiktaş'ın başında 19. Avrupa kupası sınavına Porto deplasmanında çıkıp, rekor kıran Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından futbolcularını kutlarken, uyarılarda da bulundu.

Elde edilen tarihi galibiyet ve oynanan güzel futbolun lige de olumlu yansıyacağına vurgu yapan Güneş'in, “Porto gibi köklü bir kulübü burada yenmek çok önemliydi. Hepinizi kutluyorum, Türkiye'ye büyük sevinç yaşattınız.

Böylesine güçlü takımlar karşısında kazanmanın sevinci mutlaka olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak çok güzel ama sadece bir maç kazandık. Daha önümüzde kazanmamız gereken maçlar var. Konya'yı yenip, lig ve Avrupa'yı birlikte götürmeliyiz. Rehavete kapılmak yok. Ayaklarımız yere sağlam basmalı” diye konuştuğu öğrenildi. (Sözcü)