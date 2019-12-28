Yıl sonu kabusu

Bandırma galibiyet pansumanı işe yaramamış. Tatsız Zenit yenilgisi kaosu benzeri bir gece daha yaşadık. Aslını ararsanız felaket geliyorum dedi. Fenerbahçe’de kontrat uzatması sendromu yaşayan Obradovic sarmal hatalar yapıyor

SEÇTİĞİ PİVOTA BAKIN!

Maçta oynayamadı ama takviye pivot transferi diye seçtiği adama bakar mısınız: Malcolm Thomas... Kore, NBA, Khimki vb. takımları dolaşmış durmuş ama kayda değer üstün performansı yok. Son maçın adamı Lauvergne’i kadro dışı bırakan, Stimac’a yol veren koç, pota altını yok sayma anlayışı(sızlığı)nı sürdürdü.

ÇİFT UZUNLA SALDIRDILAR

Valencia çift uzunlu formatta içerden guarddan pivota ikilileri oynayarak, Dubljevic’le yumuşak karnımıza yüklendi. Jordan Loyd da beklendiği gibi yüzdeli atar ve attırırken bizim keskin nişancılar uzun süre suskun kaldı. İçeride yok, dışarda boş olunca maç başı 80 atan rakiple baş edemedik. Beklediğimizi verebilen yegane adam Derrick Williams kritik sayılarıyla takımı krizden çıkarmaya çabaladı ama ribaund alamadığımızdan kıramadık maçı

BİTSİN ARTIK BU GAFLET

Kötü alışkanlık halini alan 3. çeyrek sendromunu savunmaya yoğunlaşarak aştık. Top bizde olunca hücum da zenginleşiyor. Kapılan toplarla hücumda akışkanlık artarken, açılan, ısınan ellerimizle direncini sürdüren Valencia’ya kolay bırakmadık maçı. Farkı azaltarak sokulan rakibi bir süre de kenardan gelen Ali Muhammed püskürttü. Son çeyrekte; geri dönüşleri meşhur Valencia pervasızca asıldı maça. Skor kısırlığımızdan bizi yakalayarak maçı uzatmaya taşıdılar. Sonra da hayallerimizle birlikte gecemizi de elimizden alıp kaçtılar.

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