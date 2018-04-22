Varsa yoksa futbol!
Ünal Özüak; Maç bahane Galatasaray’da durumlar parkede şahane, yönetimde bol bahane…diye yazdı..
Çok değil iki yıl öncesinin Eurocup şampiyonu Galatasaray basketbolunun, parkede ki yürekli mücadeleye karşın, yönetim ihmal ve acemilikleriyle, parkede ufaltılması basketbol sever olarak içimi acıtıyor. Kadınlarda Avrupa’nın 2.kupasını alması Galatasaray kulüp yönetiminin basketbol şubesine övey evlat muamelesi yaptığı gerçeğini örtmez. Sırtların da ki maymun görüyorlar şubeyi. Dursun Özbek çok bilmiş Can Topsakal eliyle şubeyi paramparça etti. Kayyum başkan Mustafa Cengiz “Ölme eşeğim görkü sabah olacak” diyerek, ne alakaysa, “Basketbol Aş. Kurulması” işini Ünal Aysal’a havale etti. Laf bol netice yok. Akşamın Sonucu; Basketbol erkek takımı peş peşe kötü gidişe dur diyerek derbi maçta Beşiktaş’ı 77_73 yenerek ilk sekize girme şansını arttırdı. Tabii girerse play_off’da Fenerbahçe’yle eşleşecek o da başka.
Parkeye baktığımızda alın teri el emeği vardı
DAJUAN SUMMERS’ın sakat olduğu gecede çare adamı GREGORY RENFROE’nun eline bakarak başladı Galatasaray. Çakılı pivot Semih’in geri dönüşüyle çember altında ki fiziksel üstünlüğünü kullanmak isteyen “koş koş at takımı Beşiktaş” sete set oynamayı tercih edince Galatasaray’ın istediği gibi oynayarak zorlandı. Mahmudi akıllı seçim alan savunmasıyla demir döven rakibi ritme sokmadan ilk çeyreği 19_9 önde kapadı. ADAS JUSKEVICIUS, EMİR PRELDZIC ve MEHMET YAĞMUR kelimenin tam anlamıyla yağmur olup üçlük yağdırınca Beşiktaş şaşkınlık içerisinde krize girdi. Beşiktaş tam saha baskıyla reaksiyon veremeden çemberden uzak kalarak sadece 22 sayı atabilerek 15 sayı farkla geride gitti odaya. 37_22
Şuta dayalı oyun yaktı Beşiktaş’ı
Camı kırıp sertlik baltalarını çıkardı Beşiktaş ama Sarı_Kırmızı üçlük yağmuru ve boyalı alan kararlılığını kıramadılar. Ancak KYLE WEEMS eline gelen üçlüğü atıp sokunca oyuna döndü Beşiktaş. JOSHUA ADAMS sayıları ve özel gayretiyle takımını oyuna ortak ederek son çeyreğe girerken farkı tek hanelere getirdi.52_45. Son çeyrekte Siyah_Beyaz tam saha baskı etkisini gösterirken maç kora kora atan kazanıra döndü. Artan tansiyonda top kayıpları karar verici oldu. Beşiktaş kendine dönen ibreden ritmini henüz bulamamış Semih’li oynamakta ısrar edince yararlanamadı. Strawberry inisiyatifi dahi maçı Beşiktaş için kurtaramadı. Kriz ortamında görece dingin kalmayı başaran taraf Galatasaray derbi maçı kazanırken coşkulu taraftarıyla birlikte VENARD HENDRIX’in devleştiği akşamda “bize yazık etmeyin” mesajını çok seslendirdi.
Peki şimdi ne yapmalı?
Parkeden herkesin yüreğinden gelen bu var olma mesajına gerçek Galatasaraylılar nasıl yanıt vermeli; Başkanlığa talip olacağın elinden seçildiği takdirde “ayrı yapı ayrı başkanlı, özerk basketbol aş.” kuracağına dair taahhütname alınmalı. Böylece basketbol sever Galatasaraylılar önünü görebilirler.
Verdiği paranın futbola kaydırılmayacağını bilirse sponsor bulmak kolaylaşır. Sarayda basketbolu kurtarmanın ve yürekli takımın hakkını vermenin başka yolu yok.
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