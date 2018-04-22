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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.04.2018 - 20:08, Son Güncelleme:

Varsa yoksa futbol!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Ünal Özüak; Maç bahane Galatasaray’da durumlar parkede şahane, yönetimde bol bahane…diye yazdı..

Çok değil iki yıl öncesinin Eurocup şampiyonu Galatasaray basketbolunun, parkede ki yürekli mücadeleye karşın, yönetim ihmal ve acemilikleriyle, parkede ufaltılması basketbol sever olarak içimi acıtıyor. Kadınlarda Avrupa’nın 2.kupasını alması Galatasaray kulüp yönetiminin basketbol şubesine övey evlat muamelesi yaptığı gerçeğini örtmez. Sırtların da ki maymun görüyorlar şubeyi. Dursun Özbek çok bilmiş Can Topsakal eliyle şubeyi paramparça etti. Kayyum başkan Mustafa Cengiz “Ölme eşeğim görkü sabah olacak” diyerek, ne alakaysa, “Basketbol Aş. Kurulması” işini Ünal Aysal’a havale etti. Laf bol netice yok. Akşamın Sonucu; Basketbol erkek takımı peş peşe kötü gidişe dur diyerek derbi maçta Beşiktaş’ı 77_73 yenerek ilk sekize girme şansını arttırdı. Tabii girerse play_off’da Fenerbahçe’yle eşleşecek o da başka.

Parkeye baktığımızda alın teri el emeği vardı

DAJUAN SUMMERS’ın sakat olduğu gecede çare adamı GREGORY RENFROE’nun eline bakarak başladı Galatasaray. Çakılı pivot Semih’in geri dönüşüyle çember altında ki fiziksel üstünlüğünü kullanmak isteyen “koş koş at takımı Beşiktaş” sete set oynamayı tercih edince Galatasaray’ın istediği gibi oynayarak zorlandı. Mahmudi akıllı seçim alan savunmasıyla demir döven rakibi ritme sokmadan ilk çeyreği 19_9 önde kapadı. ADAS JUSKEVICIUS, EMİR PRELDZIC ve MEHMET YAĞMUR kelimenin tam anlamıyla yağmur olup üçlük yağdırınca Beşiktaş şaşkınlık içerisinde krize girdi. Beşiktaş tam saha baskıyla reaksiyon veremeden çemberden uzak kalarak sadece 22 sayı atabilerek 15 sayı farkla geride gitti odaya. 37_22

Şuta dayalı oyun yaktı Beşiktaş’ı
Camı kırıp sertlik baltalarını çıkardı Beşiktaş ama Sarı_Kırmızı üçlük yağmuru ve boyalı alan kararlılığını kıramadılar. Ancak KYLE WEEMS eline gelen üçlüğü atıp sokunca oyuna döndü Beşiktaş. JOSHUA ADAMS sayıları ve özel gayretiyle takımını oyuna ortak ederek son çeyreğe girerken farkı tek hanelere getirdi.52_45. Son çeyrekte Siyah_Beyaz tam saha baskı etkisini gösterirken maç kora kora atan kazanıra döndü. Artan tansiyonda top kayıpları karar verici oldu. Beşiktaş kendine dönen ibreden ritmini henüz bulamamış Semih’li oynamakta ısrar edince yararlanamadı. Strawberry inisiyatifi dahi maçı Beşiktaş için kurtaramadı. Kriz ortamında görece dingin kalmayı başaran taraf Galatasaray derbi maçı kazanırken coşkulu taraftarıyla birlikte VENARD HENDRIX’in devleştiği akşamda “bize yazık etmeyin” mesajını çok seslendirdi.

Peki şimdi ne yapmalı?
Parkeden herkesin yüreğinden gelen bu var olma mesajına gerçek Galatasaraylılar nasıl yanıt vermeli; Başkanlığa talip olacağın elinden seçildiği takdirde “ayrı yapı ayrı başkanlı, özerk basketbol aş.” kuracağına dair taahhütname alınmalı. Böylece basketbol sever Galatasaraylılar önünü görebilirler.
Verdiği paranın futbola kaydırılmayacağını bilirse sponsor bulmak kolaylaşır. Sarayda basketbolu kurtarmanın ve yürekli takımın hakkını vermenin başka yolu yok.

 

 

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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