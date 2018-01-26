Varsa Melli Barselona’yı yeneceğin belli!!!

Hem bundan önceki dört lig maçını, hem de Barselona’ya karşı son dört maçını kazanmış Fenerbahçe dün akşam 5x5 yaparken toplamda 23 sayı atan Nicole Melli’yle coştu. Savunma ağırlıklı iki takımın paskalya yumurtası gibi tokuştuğu maça kafadan Sloukas ve Wanamaker’i yan yana başlatarak ve fakat istenen sertliğe ulaşamadan girdi Fenerbahçe. Barcelona topu iyi paylaşarak ve 17de9, %53 isabetli üçlük atışla oyuna asılırken, Fenerbahçe ilk yarıda oyuna ağırlık koyamadı. 44-42 Barselona’ nın önde girdiği ikinci yarıda, Obradovic’in devre arası fırçasıyla, kabuğunu sertleştiren Fenerbahçe her zaman ki gibi banktan gelen oyuncularından sayılar bulamasa da Barselona’ nın gazını büyük ölçüde kesmeyi başardı.

Fenerbahçe dübeş attı..

Ribauntlara da asılıp tempoyu içerden rakibi zorlar hale getirdik ama gereksiz top kayıpları yapınca bir türlü vurup geçemedik. ANTE TOMIC ile çakılı pivotta canımızı yakarlarken elleri hiç soğumadı dış adamlarının. Sarafin ve Navarro’ dan yoksun Barselona’nın direnci inanılır gibi değildi. ANTE TOMIC, in panzehiri olan Ahmet Düvelioğlu blok ve savunma gayretiyle uyanışa geçen Fenerbahçe beklenen atağını yaptı. Şaşkınlıkla top kaybetme sırası rakibe sirayet edince 3.çeyrekte git gelli maçın direksiyonu, savunmadan aldığımız enerjiyle, Melih’in elleriyle 8 sayı farkla bize geçti.

Yakamızdan zor düştüler

Karar çeyreğine sakatlıktan dönen Kalinic’de direnciyle katıldı ama maç eksikliğinden ötürü yaşadığımız bocalamamız vurup geçmemize mani olunca rakip oyundan düşmedi. Jan Vesely pota altı gevşemelerinden yararlanırken 20 sayıyla bu sezon ki en iyi maçını oynayan ANTE TOMIC’le yanıtladılar bizi. Son beş dakikada bu akşam doğum gününü yaşayan Nicole Melli farkı korumamızda büyük katkı verdi. Kriz dakikalarını aldığımız her topla potaya oradan da serbest atış çizgisine giderek tık nefes tamamladık.Anadolu Efes olumsuz performansıyla “zehirli sarmaşık” lakabı kazanmış Heurtell’in üçlükleriyle zor dakikalar yaşamamıza rağmen faul yapma hakkımızı akıllı kullanarak 11 san. kala 2 sayı öndeyken, gider gibi olan maçtan, Wanamaker ve Sloukas sıcak ve güvenli elleriyle geceyi bizim yaptılar.

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