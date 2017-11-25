Ucuz atlattık!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş az daha bize Amerikan ucuzluk adeti Black Friday’i yaşatacak Cuma’mızı karartacaktı. Wanamaker yönetiminde fırtına gibi girdi maça ve çok kararlı ilk yarı oynadı Kanarya. Rakip kendine gelene kadar skor liderliğini elde tuttu. Kimhki’nin oyuna ortak olmaya çabaladığı dakikalarda, uzun aradan sonra, Dixon sanki hiç sakatlanmamış gibi, parkeye geri dönerek bıraktığı yerden, iyi zamanlamalı sayı yağdırmaya başladı. Kostas Lucas’ın olmadığı gecede Dixon erken pes etti. Datome her akşam ki mükemmel performansını sergilerken, evcek ribauntları toplayarak ikinci topları olumluya dönüştürdüler.
Kimhki az daha kim oluyordu..
İkinci yarının ilk çeyreğinde ligin en yüksek üçlük yüzdesine sahip takımımız üstünlüğünü katlayarak rakibi iyice oyundan düşürdü. Yıldızları Shved varlık gösteremezken, 19'da 9 %47 isabetle elimiz sıcaklığını koruyunca ritim bularak kendi basketbollarını oynamalarına rağmen farkı kapatacak kadar yaklaşamadılar. Fakat 10 sayı önde girdiğimiz son çeyrekte Wanamaker’ı, kenardan oyuna geç alarak rakibe geri dönme fırsatı verdik. Rehavetten silkinmeye çalışırken meşum maç sonu kabusumuzu yaşadık. Kimhki’nin asları, Shved ve Markovic vidaları sıkıp birlikte inisiyatif alarak, atıp sokarak şampiyonumuzu yakaladılar ama Wanamaker serbest atış çizgisinden son nefeste geceyi kurtardı.. Ama yakın gelecek Baskonia ve Barcelona deplasman maçları için sistem alarm veriyor…
A. Takım farkın açılmasıyla birlikte savunmada konsantrasyon problemi yaşıyor.
B. Hücumda az pas giderek bire dönüyor ve basit top kayıplarıyla rakibe rahat inisiyatif veriliyor.
C. Gardların aksadığı akşamlarda oyunu onların tekelinden çıkarıp forvetler üzerinden kurulacak oyunlar aramak gerek…
Prangalarını kırdılar
Öte yandan bank ısıtmak, havlu sallamaktan gelen, en iyisi takımında ancak bir çeyrek süre alabilen oyunculardan, yoktan KAZANAN milli takım var etmek, gururunu yaşadık. Yürekten inanmışlarla gerçekleştirildi bu başarı. Milli forma seven cesur yürekler; mitolojik Syshphe efsanesindeki gibi, bir yerde aşağı yuvarlanacağını bildikleri halde, omuz verip devasa kayayı yokuş yukarı ittiler. Melih, Barış ve Serkan’ın sırtladığı milliler zayıf Letonya karşısında bol hatalı maçtan zorlanmadan galip ayrıldılar. Ancak onları da zor geçecek bir Ukrayna maçı bekliyor. Turgay Demirel’in 25 yıllık tahribatını gidermekle meşgul 12 dev adam federasyonu yerinde bir kararla 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylığını geri çekti. Zilletten başka faydası yok. Avrupa Şampiyonasını yaptık da ne oldu? Yabancı oyuncu yoğunluğundan oynatacak milli oyuncu kalmayınca 14.lüğe savrulduk. Sert savunma takımın en büyük silah, olmazsa olmazı…