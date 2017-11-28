Tadilat nedeniyle kapalıyız…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Andre Gide “Gerçeğin rengi gridir” der.. Bizimki Turgay Demirel yüzünden; ”Kapkara”. “Hiçbir şeyden çekmedi nasırdan çektiği kadar...Yazık oldu Süleyman Çelebiye”...diye yakınır Orhan Veli. Basketbol ayaklarının nasırı Turgay Demirel'dir. 25 yıllık hükümranlığında liglere yabancı oyuncuları doldurup bizim çocukları parkeden uzaklaştırarak potanın üstüne kara bulut gibi çöktü.
Milli takımın içini boşaltıp küme düşürdü. 12 dev adamı yurdunda mülteci yaptı. Yıllardır milli maçları topluca yaz ayları sonuna koyan FIBA Demirel’in Avrupa Başkanı olmasıyla birlikte, eski köye yeni adet getirerek, şişkin sponsor gelirleri iştahıyla, milli maçları tahrip kalıbı gibi kulüplerin yoğun maç programı ortalarına, hafta içi pencerelere oturttu.
Turgay Demirel ihtiras tramvayına binmiş
16 yıldır programı net olan ULEB'in değiştirme olanağı olmadığından kaos patladı. Başta biz hiçbir ülke kulüpleri oyuncularını milli takımlara göndermediler. Son Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe ile sevinip, evinde 14.olmuş Milli takımla üzülür olduk .Asli görevi Olimpik ruha uygun olarak Milli takımlar olan FIBA’ya bağlı mahalli federasyonların 'noterlik görevi' dışında profesyonel kulüpler üzerinde hiçbir yaptırımı yokken, FIBA’nın kriz çıkartması, kulüp gelirlerine ortak olmak ihtirasından kaynaklanıyor. FIBA’nın Avrupa Kulüpler birliği ULEB'le tırmandırdığı çıkar savaşı nedeniyle yıl içinde pencere haftalara yerleştirdiği Milli maçlar Avrupa basketbolunda tam bir fiyaskoya yol açtı
İmkansızı zorluyoruz
Büyük özveriyle; Ömer Onan benzeri “kolej takımı” ruhuyla savaşan, milli forma seven cesur yürekler; mitolojik Syshphe efsanesinde ki gibi, bir yerde aşağı yuvarlanacağını bildikleri halde, devasa kayayı omuz verip yokuş yukarı ittiriyorlar…Peki nereye kadar? Ukrayna'yı da yenerek uzun ince yola devam. Ama çıkmaz sokaktayız buradan çıkışımız yok...
Malum çapraz gruplar şöyle;
A Grubu: Karadağ, Slovenya, Belarus, İspanya
B Grubu: İsveç, Türkiye, Letonya, Ukrayna
Oynanmakta olan ilk tur sonrası ilk üçe girdikten sonra (ki çok rahat gireriz) Japonya’da yapılacak Dünya Kupasına gitmek için Karadağ, Slovenya ve İspanya arasından sıyrılarak ilk üçe girmemiz gerekecek ki önümüzde ki bir yılı aşkın süreye rağmen şartlar değişmeyeceğine göre zor ötesi. Geleceği nasıl onaracağız peki? 2019 Dünya Şampiyonasına gidemeyeceğimiz çok açık olduğuna göre 2023 Dünya Şampiyonası adaylığından çekilerek çok akılcı şekilde 2. adımı atan, sahadan masa başına geçmiş dev adam federasyonunun ilk adımı “Gençler Ligi” kurmak olmuştu. Bu ligi işlevsel hale getirmek gerek. Hiç değilse 2.ligde yabancı oyuncuyu yasaklamak gerek. Tahincioğlu liginde ise giderek sayı azalımı yaparak Milli Takım nadasını olumluya çevirebiliriz.