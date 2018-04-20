Süpürmeye devam!
Ev sahibi avantajını kaybetmeden Baskonya'yı 3_0'la süpürmeyi haklı olarak kafaya koymuştu Obradovic.
Seri ateşli Bask bölgesi başkenti Vitoria Gasteiz’e gitmeden mıntıka temizliğini tam yapmalıydı. Baskonya koçu Pedro Martinez ; “ya harru ya merru açılımıyla” iyi yaptıkları tam saha baskı repertuarını baştan seferber etti. Fenerbahçe baştan rakibin iştahını kabartmamak için “çemberi kazanan maçı kazanır” ilkesiyle ribauntlara konsantre oldu.Fenerbahçe; ilk maçta kinin aynısı, tek gard Brad Wanamaker , çift uzun Thompson ve Jan Vesely, James Nunnally, Kalinic ilk beşiyle başladı maça. Aynen ilk maçta ki gibi maça eksi 0-6’lık seriyle baştan kara girince Obradovic erken mola alıp fırçasını atarak takımı kendine getirdi.
Güvenlik görevlisi Sloukas
Melli–Thompson değişikliği işe yararken rakibi elden kaçırmadık. Koç ikmal adamı/güvenlik supabı olarak kırılma noktalarına sakladığı Kostas Sloukas’ı bu kez oyuna erken almak zorunda kaldı. O da gidişatı lehimize çevirdi. 25-23 lehimize başlayan 2.çeyreğe Datome sayılarıyla ağırlık koyduk ama cevapları, ucuz top kayıplarımızdan kaynaklanan geçiş hücumlarından geldi. Matt Janning ve Huertas gene baş rollerdeydiler. Bir sizden bir bizden ritmini bir türlü kıramadık. Shengelia faullerini üçleyince pota altında rahatladık. Fırsattan istifade, üç kısalı savunma dengesizliklerinden yararlanarak, çembere giderek skorumuzu arttırdık ama pek rahatlatan skorla gidemedik odaya.53_49
Atamıyorsan tutacaksın
80 sayı altında tutabildiği rakipleri 16 kez yenmiş Fenerbahçe’nin ilk yarıda 49 sayı yemesi telaş yarattı. Bu yıl ki “sayı üretme yetersizliğini sert savunmayla kompanse etme tarzı”nın işe yaraması 15de7 üçlük bulan rakibin durdurulmasından geçiyordu. Zor oyunu bozmalıydı yani. Ancak odadan yumuşak döndük. Vincent POIRIER ve Shengelia çifti uzundan uzuna ikili oyunlarıyla, geri adım atmadan, boyalıda Bask direncini sürdürdüler. Vesely’de üçledi. Melli’nin üçlüğü ilaç gibi geldi bu sayede ileri fırladık. Thompson bildiğimiz gibi hücum faulleri yaparken Kalinic pota altını iyi işleyerek skorda önde kalmamızı sağladı. Çeyrek sonunu yan yana çok az oynamış beşle oynayınca ve çok sık adam değiştirip kendi kafamızı karıştırınca, rakibin iştahı skorlarına yansıdı.
Kostas sona diri kaldı
3 sayı önde girdiğimiz son çeyrek “Bask ikili oyunları Show”una dönüştü. Onlar boş üçlükleri sayıya dönüştürürken, biz de elimizin armut devşirmediğini göstererek, hücumlarımızdan elimiz boş dönmedik. Kafa kafaya giden oyunda ellerimiz sona doğru iyice ısındı. Salonda ısınınca Fenerbahçe’nin “winning team” havası geri geldi. Ama Bask’lılar da tatlı su balığı gibi bir türlü zokayı yemedi.. Çabuk ve ucuz sayılar yiyerek oyunu komaya soktuk ama imdada nefis Brad Wanamaker ve Nicole Melli sayıları yetişti. Sancılı dakikalardan sonra evimizde oynadığımız son Eurolegue maçından kıldan sıyırarak 2-0 avantajlı gidiyoruz Vitoria Gasteiz’e..
Yorumları Göster
Yorumları Gizle