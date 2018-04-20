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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
20.04.2018 - 22:56, Son Güncelleme:

Süpürmeye devam!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Süpürmeye devam!

Ev sahibi avantajını kaybetmeden Baskonya'yı 3_0'la süpürmeyi haklı olarak kafaya koymuştu Obradovic.

Seri ateşli Bask bölgesi başkenti Vitoria Gasteiz’e gitmeden mıntıka temizliğini tam yapmalıydı. Baskonya koçu Pedro Martinez ; “ya harru ya merru açılımıyla” iyi yaptıkları tam saha baskı repertuarını baştan seferber etti. Fenerbahçe baştan rakibin iştahını kabartmamak için “çemberi kazanan maçı kazanır” ilkesiyle ribauntlara konsantre oldu.Fenerbahçe; ilk maçta kinin aynısı, tek gard Brad Wanamaker , çift uzun Thompson ve Jan Vesely, James Nunnally, Kalinic ilk beşiyle başladı maça. Aynen ilk maçta ki gibi maça eksi 0-6’lık seriyle baştan kara girince Obradovic erken mola alıp fırçasını atarak takımı kendine getirdi.

Güvenlik görevlisi Sloukas

Melli–Thompson değişikliği işe yararken rakibi elden kaçırmadık. Koç ikmal adamı/güvenlik supabı olarak kırılma noktalarına sakladığı Kostas Sloukas’ı bu kez oyuna erken almak zorunda kaldı. O da gidişatı lehimize çevirdi. 25-23 lehimize başlayan 2.çeyreğe Datome sayılarıyla ağırlık koyduk ama cevapları, ucuz top kayıplarımızdan kaynaklanan geçiş hücumlarından geldi. Matt Janning ve Huertas gene baş rollerdeydiler. Bir sizden bir bizden ritmini bir türlü kıramadık. Shengelia faullerini üçleyince pota altında rahatladık. Fırsattan istifade, üç kısalı savunma dengesizliklerinden yararlanarak, çembere giderek skorumuzu arttırdık ama pek rahatlatan skorla gidemedik odaya.53_49

Atamıyorsan tutacaksın

80 sayı altında tutabildiği rakipleri 16 kez yenmiş Fenerbahçe’nin ilk yarıda 49 sayı yemesi telaş yarattı. Bu yıl ki “sayı üretme yetersizliğini sert savunmayla kompanse etme tarzı”nın işe yaraması 15de7 üçlük bulan rakibin durdurulmasından geçiyordu. Zor oyunu bozmalıydı yani. Ancak odadan yumuşak döndük. Vincent POIRIER ve Shengelia çifti uzundan uzuna ikili oyunlarıyla, geri adım atmadan, boyalıda Bask direncini sürdürdüler. Vesely’de üçledi. Melli’nin üçlüğü ilaç gibi geldi bu sayede ileri fırladık. Thompson bildiğimiz gibi hücum faulleri yaparken Kalinic pota altını iyi işleyerek skorda önde kalmamızı sağladı. Çeyrek sonunu yan yana çok az oynamış beşle oynayınca ve çok sık adam değiştirip kendi kafamızı karıştırınca, rakibin iştahı skorlarına yansıdı.

Kostas sona diri kaldı

3 sayı önde girdiğimiz son çeyrek “Bask ikili oyunları Show”una dönüştü. Onlar boş üçlükleri sayıya dönüştürürken, biz de elimizin armut devşirmediğini göstererek, hücumlarımızdan elimiz boş dönmedik. Kafa kafaya giden oyunda ellerimiz sona doğru iyice ısındı. Salonda ısınınca Fenerbahçe’nin “winning team” havası geri geldi. Ama Bask’lılar da tatlı su balığı gibi bir türlü zokayı yemedi.. Çabuk ve ucuz sayılar yiyerek oyunu komaya soktuk ama imdada nefis Brad Wanamaker ve Nicole Melli sayıları yetişti. Sancılı dakikalardan sonra evimizde oynadığımız son Eurolegue maçından kıldan sıyırarak 2-0 avantajlı gidiyoruz Vitoria Gasteiz’e..

 

 

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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