Süpürmeye başladık!
Sezonda oynadıkları maçlarda, her akşam başka bir kahraman yaratarak kazanmayı becermiş Fenerbahçe’nin çeyrek final serisi yolculuğuna başlarken kafamda ki soru; En büyük özelliği temposu ve hücum gücü olan, maç başına ortalama 83 sayı atan Baskonya’yı sezon maçlarında 69 ve 74 sayılarda tutmayı başarmış Fenerbahçe’miz bu akşamda ortalama yüzde 40 ile üçlük atan rakibi Bask’ı, çeyrek final serilerini 3-0 süpürme alışkanlığıyla, teslim alabilecek miydi?
Öte yandan çalıştırdığı bir takımı Euroleague‘de ilk kez üst üste 4 yıl Final Four’a taşımayı hedeflemiş Zeljko Obradovic’in çözümü bulacağına inancımda tamdı. Ancak elinde ki takım kimyası ve kapasitesi gereği bu yıl "tutmayı atmaya tercih eden" Obradovic'in ritmi dondurma sistemini bildiğimden...CSKA ve PANA ilk seri maçlarında, açık alanda hızlı oynayıp, 90+ sayılara ulaşınca beni bir tasada almadı değil.
OBRADOVİC DOKUNUŞU
Etkili oyun kurucuları Jayson Granger’den yoksun geldiler İstanbul’a. Bu sezon sistem olarak; Top kullanma sayısını düşürerek, fazla top kaybetmeden, kontrollü sete set hücum etmeyi yeğleyen Fenerbahçe; tek gard Brad Wanamaker , çift uzun Thompson ve Jan Vesely, James Nunnally, Kalinic ilk beşiyle kararlı başladı maça. Eller sıcak girdik oyuna. Savunma kaynaklı isabetli sayılarla atak yaptık. Gardları HUERTAS top paylaşımlarını ayarlayamayınca Janis Timma ile yer değiştirdi. Kenardan gelen rotasyonla enerji vitesi yükselterek ve skor liderliğini çeyrek sonuna 21-11’le taşıdık.
SERT SAVUNMA DİRENÇLERİNİ KIRDI
Topun değerini bilemeden çok top kaybeden rakip karşısında Ahmet Düvelioğlu sayılarıyla iyice şahlandık. Olağanüstü gayretli savunmayla hücum edecek delik bulamaz oldular. 12 hücum ribaundundan buldukları 2.toplarla içerden zorlama tek silahları olarak kaldı. Matt Janning’le sıkıntıyı aşmaya çalışken boyalı alanda fiziksel kalmaya çalıştılar. Doğal olarak Fenerbahçe evinde kaba kuvvete pabuç bırakmayarak göstermelik preslerini paramparça ederek skoru tırmandırdı. Rodrigue Beaubois gayretiyle bir kez daha kırmaya çalıştılar. Yanıt Kostas Sloukas’dan asist ve ikili perdele devril’lerle geldi. İç dış dengesini mükemmele yakın kurarak 10da5’lik %50 üçlük isabet bulduğumuz ilk yarıda 43-26 önde gittik odaya.
NUNNALLY ÇEYREĞİ
Yangın yaparak kargaşadan fark kapatma çabalarını sahada cool/sakin kalarak göğüsledik. LUCA VILDOZA takımını oyuna geri döndürmekte etkili olunca Sloukas oyuna ve direksiyona başarıyla geri döndü. Nunnally olağanüstü renkli üçlüklerle tribünleri canlandırırken Thompson’un ucuz top kayıplarıyla rakibin cesaretlenmesine rağmen skor kredimizi fazla eritmeden önde sürdürdük oyunu. Maç sonlarını iyi oynadığını bildiğimiz Bask’lılar Matt Janning üçlük sayılarıyla “yoksa maça ortak mı oluyoruz” moduna girdiler. Kendini unutturan HUERTAS ekstra inisiyatifiyle son farkı 13’e indirerek girdi rakip.
TERLEDİK AMA MAÇI KIRDIRMADIK
Kapanış çeyreğinde epey terledik doğrusu. İçeri dalışlarla etkili olarak farkı tek haneye indirdiler.
Beaubois ile krizi tetiklediler. Fenerbahçe reaksiyonu kararlı savunma gayretinden kazanılan hücum opsiyonlarıyla geldi. Faul hakları erken dolunca akıllı seçim agresif hücumlarla çizgiye gittik. Her yerin adamı Shengelia kıyıdan kıyıya sayılar bulmaya başlayınca Sloukas’ın takımı toparlama dakikalarına girdik. Üç şampiyonluk yaşamış deneyimli gardımız oynadı, takımı sakin oynattırdı, doğru adamları buldu ve soğuk terler döktüğümüz geceden salimen, kazasız çıkmamızı sağladı.
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