Süpürmeye başladık!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Yazarlar Yazıları Ünal Özüak Yazıları Süpürmeye başladık!
GeriÜnal Özüak Süpürmeye başladık!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
18.04.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Süpürmeye başladık!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak

Sezonda oynadıkları maçlarda, her akşam başka bir kahraman yaratarak kazanmayı becermiş Fenerbahçe’nin çeyrek final serisi yolculuğuna başlarken kafamda ki soru; En büyük özelliği temposu ve hücum gücü olan, maç başına ortalama 83 sayı atan Baskonya’yı sezon maçlarında 69 ve 74 sayılarda tutmayı başarmış Fenerbahçe’miz bu akşamda ortalama yüzde 40 ile üçlük atan rakibi Bask’ı, çeyrek final serilerini 3-0 süpürme alışkanlığıyla, teslim alabilecek miydi?

Öte yandan çalıştırdığı bir takımı Euroleague‘de ilk kez üst üste 4 yıl Final Four’a taşımayı hedeflemiş Zeljko Obradovic’in çözümü bulacağına inancımda tamdı. Ancak elinde ki takım kimyası ve kapasitesi gereği bu yıl "tutmayı atmaya tercih eden" Obradovic'in ritmi dondurma sistemini bildiğimden...CSKA ve PANA ilk seri maçlarında, açık alanda hızlı oynayıp, 90+ sayılara ulaşınca beni bir tasada almadı değil.

OBRADOVİC DOKUNUŞU
Etkili oyun kurucuları Jayson Granger’den yoksun geldiler İstanbul’a. Bu sezon sistem olarak; Top kullanma sayısını düşürerek, fazla top kaybetmeden, kontrollü sete set hücum etmeyi yeğleyen Fenerbahçe; tek gard Brad Wanamaker , çift uzun Thompson ve Jan Vesely, James Nunnally, Kalinic ilk beşiyle kararlı başladı maça. Eller sıcak girdik oyuna. Savunma kaynaklı isabetli sayılarla atak yaptık. Gardları HUERTAS top paylaşımlarını ayarlayamayınca Janis Timma ile yer değiştirdi. Kenardan gelen rotasyonla enerji vitesi yükselterek ve skor liderliğini çeyrek sonuna 21-11’le taşıdık.

SERT SAVUNMA DİRENÇLERİNİ KIRDI
Topun değerini bilemeden çok top kaybeden rakip karşısında Ahmet Düvelioğlu sayılarıyla iyice şahlandık. Olağanüstü gayretli savunmayla hücum edecek delik bulamaz oldular. 12 hücum ribaundundan buldukları 2.toplarla içerden zorlama tek silahları olarak kaldı. Matt Janning’le sıkıntıyı aşmaya çalışken boyalı alanda fiziksel kalmaya çalıştılar. Doğal olarak Fenerbahçe evinde kaba kuvvete pabuç bırakmayarak göstermelik preslerini paramparça ederek skoru tırmandırdı. Rodrigue Beaubois gayretiyle bir kez daha kırmaya çalıştılar. Yanıt Kostas Sloukas’dan asist ve ikili perdele devril’lerle geldi. İç dış dengesini mükemmele yakın kurarak 10da5’lik %50 üçlük isabet bulduğumuz ilk yarıda 43-26 önde gittik odaya.

NUNNALLY ÇEYREĞİ
Yangın yaparak kargaşadan fark kapatma çabalarını sahada cool/sakin kalarak göğüsledik. LUCA VILDOZA takımını oyuna geri döndürmekte etkili olunca Sloukas oyuna ve direksiyona başarıyla geri döndü. Nunnally olağanüstü renkli üçlüklerle tribünleri canlandırırken Thompson’un ucuz top kayıplarıyla rakibin cesaretlenmesine rağmen skor kredimizi fazla eritmeden önde sürdürdük oyunu. Maç sonlarını iyi oynadığını bildiğimiz Bask’lılar Matt Janning üçlük sayılarıyla “yoksa maça ortak mı oluyoruz” moduna girdiler. Kendini unutturan HUERTAS ekstra inisiyatifiyle son farkı 13’e indirerek girdi rakip.

TERLEDİK AMA MAÇI KIRDIRMADIK
Kapanış çeyreğinde epey terledik doğrusu. İçeri dalışlarla etkili olarak farkı tek haneye indirdiler.
Beaubois ile krizi tetiklediler. Fenerbahçe reaksiyonu kararlı savunma gayretinden kazanılan hücum opsiyonlarıyla geldi. Faul hakları erken dolunca akıllı seçim agresif hücumlarla çizgiye gittik. Her yerin adamı Shengelia kıyıdan kıyıya sayılar bulmaya başlayınca Sloukas’ın takımı toparlama dakikalarına girdik. Üç şampiyonluk yaşamış deneyimli gardımız oynadı, takımı sakin oynattırdı, doğru adamları buldu ve soğuk terler döktüğümüz geceden salimen, kazasız çıkmamızı sağladı.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Reyer Venezia Galatasaray EuroCup final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı devirip seride avantajı kaptı!

Bournemouth Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Caen PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?