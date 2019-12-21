Son Top Bizi Sevmiyor

Geçen yıl Final-Four’da son topla CSKA’yı şampiyon yapan, Euroleague’in en iyi ikinci keski nişancısı Mark James akşamda beklentilerimizi kıran oyuncu oldu.

Voigtman ve James’le skor üreterek ‘baskın basanındır’ oyun anlayışıyla, enerjisi yoğun girdi maça. Sakin ve katı duruşla üç çeyrek geri adım atmadık, sakalı vermedik.

Larkin ve Beaubois’nın üçlük sayılarıyla skoru yakın arada tuttuk. Sert savunmayla, boyalının efendisi gibi oynayan Sertaç’ın bloklarıyla yıldırarak, coşup kaçarak skor direksiyonuna da geçtik.

Yarı saha basketbolunu seven CSKA’yı yüksek skorlu açık alan, hızlı sokak ‘koş, koş, at’ına zorlayan A.Efes, rakibinin ayarını salladı ama bozamadı...

JAMES TEK BAŞINA TAKIM

CSKA’nın ikinci yarıdaki geri dönüş arayışını agresif savunma ve üçlük isabetlerle son çeyreğe kadar püskürttük ama Micic’in ritmini bulamadığı son çeyrekte oyun akışı aleyhimize ters kepçe oldu.

Panik başlayınca, dört kısa yaratıcı oyuncu ve Singleton formatında oyuna müdahale etti Ataman. James-Larkin düellosunu savunması yanı sıra skor gücüyle daha komple sporcu olan James kazandı. Dünya sonun değil, yenisine bakalım.