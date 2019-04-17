UÇUN, kaçan, havalı Zalgiris’in heyecanla yapmaya çalıştığı şeylerin içine dalıp heveslerini kursaklarında bırakan kişilerden bahsederken kullanacağımız tamlama; ‘Son heves bükücü’, İsimse; Zeljko Obradovic kuşkusuz...
17 kazanımla Evinin Efendisi Fenerbahçe Basketbol Üniversitesi Rektörü Ordinaryus Prof. Dr. Zeljko Obradovic dün akşamki yüksek lisans dersinde, ‘hizmet içi eğitim programı’ kapsamında, İstanbul’a gelmiş misafir Litvanyalı öğrencilere ‘Parkede Sanat’ konulu, görsellerle bezenmiş, harika bir sunum yaptı. ‘Asist’anları, saha içi liderlerimiz Sloukas ve Dixon da ders notları dağıtarak misafirperverliğin gereğini yaptılar.
'OTUR, SIFIR!' DEDİ
Şaka bir yana; maç başı 75 sayı yiyen, yüzde 59 üçlük isabetle lig tarihinin en iyisi Fenerbahçe buralara şansla gelmediğini göstererek yılgı saldı. Hücumda şuursuz koşturma yerine, 5’e 5 sete oturarak, iyi seçilmiş atışlarla, topu ekonomik kullanarak Obradovic’in ekibi, ekstra sert savunmayla rakibi top kaybı komasına sokup 43 sayıda tuttu. Litvanya ekibi hızlı hücumlarını yapamaz, sayı bulamaz oldu. Rotasyonda uygun beş terkibini yan yana getirince de üçlükler yağdı. İkinci çeyrekte skora kafa atarak gittik odaya. İzleyen dakikalarda rakibin kafalarını kaldırmalarına müsaade etmeyen Fenerbahçe zor maçı kolaya çevirip, renkli basketboluyla seyircisine mutlu bir ilk gece yaşattı. Darısı perşembeye.
Son heves bükücü
UÇUN, kaçan, havalı Zalgiris’in heyecanla yapmaya çalıştığı şeylerin içine dalıp heveslerini kursaklarında bırakan kişilerden bahsederken kullanacağımız tamlama; ‘Son heves bükücü’, İsimse; Zeljko Obradovic kuşkusuz...
17 kazanımla Evinin Efendisi Fenerbahçe Basketbol Üniversitesi Rektörü Ordinaryus Prof. Dr. Zeljko Obradovic dün akşamki yüksek lisans dersinde, ‘hizmet içi eğitim programı’ kapsamında, İstanbul’a gelmiş misafir Litvanyalı öğrencilere ‘Parkede Sanat’ konulu, görsellerle bezenmiş, harika bir sunum yaptı. ‘Asist’anları, saha içi liderlerimiz Sloukas ve Dixon da ders notları dağıtarak misafirperverliğin gereğini yaptılar.
'OTUR, SIFIR!' DEDİ
Şaka bir yana; maç başı 75 sayı yiyen, yüzde 59 üçlük isabetle lig tarihinin en iyisi Fenerbahçe buralara şansla gelmediğini göstererek yılgı saldı. Hücumda şuursuz koşturma yerine, 5’e 5 sete oturarak, iyi seçilmiş atışlarla, topu ekonomik kullanarak Obradovic’in ekibi, ekstra sert savunmayla rakibi top kaybı komasına sokup 43 sayıda tuttu. Litvanya ekibi hızlı hücumlarını yapamaz, sayı bulamaz oldu. Rotasyonda uygun beş terkibini yan yana getirince de üçlükler yağdı. İkinci çeyrekte skora kafa atarak gittik odaya. İzleyen dakikalarda rakibin kafalarını kaldırmalarına müsaade etmeyen Fenerbahçe zor maçı kolaya çevirip, renkli basketboluyla seyircisine mutlu bir ilk gece yaşattı. Darısı perşembeye.