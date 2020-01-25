Sloukas devam dedi

Ancak evimizde, seyirci coşkusuyla kamçılanan savunma konsantrasyonumuz hücumumuzu da renklendirince momentumu baştan ele geçirdik. Yarı sahaya oturarak ve hücumda top seçerek oynamak isteyen misafir koç Messina takımı dış atışta istediği isabeti bulamayınca oyunu içeri yıkmaya çalıştı. Az ama öz geçiş oyunlarıyla kaçan Fenerbahçe, Sloukas’ın akıllı oyunu ve can yakan sayılarıyla, ilk yarı boyu oyuna kendi doğrusunu dikte etti.

EFES ‘REAL’İTESİNİ YAŞADILAR

Sabırlı ve ısrarlı savunmadan caymadan vidaları sıkınca üçüncü çeyrekte başlayan kabusu zararsız atlatmak mümkün oldu. Son çeyrekte 17 sayı farkı yitirdiğimizden içine girdiğimiz anlaşılmaz, travmatik bocalamada, gecenin bizde kalmasını borçlu olduğumuz Sloukas, zamanında devreye girerek güzel giden gecede canımızın sıkılmasını önledi. Obradovic’in akıllıca oyuna sürdüğü Kalinic ve kendine gelen De Colo alışılmış maç bitirme deneyimleriyle, bizi play-off potasında tutan çok önemli bir galibiyet almamızı sağladılar. Gecenin diğer maçında, İspanyol takımlarını yerinde yenmek rutinine Real Madrid’i de kattı Anadolu Efes... İspanyol ekibinin koçu Pablo Laso da, parkenin tozunu alan Anadolu Efes gerçeğini yaşadı!





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