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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
21.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Sıradaki gelsin

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

FENERBAHÇE’ye ters gelen Maccabi, ilk sekize kalma endişesiyle, varıyla yoğunu başta koydu maça.

Pırpır kısalarıyla tempoyu yüksek tutarak, Bolden’ın sayıları, ve yüksek dış isabetle coşkulu girdiler oyuna. Ligin en fazla atan, ribaunt alan, hücum ribaunt kralı, koşan takımı Maccabi’nin gazını almakta kısa süre zorlandık.

Her maçta olduğu gibi başlayan beşini komple erken değiştirerek uygun karışımı kenarda buldu koç Obradovic.

Biz demir döverken, Jackson, Kane, Roll atıyor, kaçarsa ribaunt alıp atıyorlar formatına mahkum kaldık. Ta ki saha lideri oyuna gelene kadar...

ŞİFRE TOP PAYLAŞIMI
Sloukas oyuna girince ritmimizi bulup, doğru iç dış pas dağılımıyla ve Datome’nin zamanında yetişen sihirli elleriyle, devre bitmede oyunu kontrole aldık.

Vesely ile içeriden boyalı alanı da iyi kullandığımız 2. yarıda, eli sıcak rakip, bir kere daha atak yaptı ama kararlı savunmamızda gedik bulamadılar.

15 sayı fark aralığında, dış isabet de bularak, şık hızlı geçiş sayı ve smaçlarıyla hücumu renklendirerek, konfor bölgesinde götürdük maçı.

Fark artınca Maccabi son çeyreğe kalmadan ümidini kesti oyundan. Son çeyrekte taraftar zevkli galibiyeti izlerken, savunma sertliğini elden bırakmadan önümüzde ki 10 günden oynayacağı 5 zor maçı düşünerek herkesi oynattı koç.

Şurası gerçek ki; Alex de Souza maça gelmeyince Fenerbahçe’nin kafası rahatlıyor.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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