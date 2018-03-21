Sıradaki gelsin
FENERBAHÇE’ye ters gelen Maccabi, ilk sekize kalma endişesiyle, varıyla yoğunu başta koydu maça.
Pırpır kısalarıyla tempoyu yüksek tutarak, Bolden’ın sayıları, ve yüksek dış isabetle coşkulu girdiler oyuna. Ligin en fazla atan, ribaunt alan, hücum ribaunt kralı, koşan takımı Maccabi’nin gazını almakta kısa süre zorlandık.
Her maçta olduğu gibi başlayan beşini komple erken değiştirerek uygun karışımı kenarda buldu koç Obradovic.
Biz demir döverken, Jackson, Kane, Roll atıyor, kaçarsa ribaunt alıp atıyorlar formatına mahkum kaldık. Ta ki saha lideri oyuna gelene kadar...
ŞİFRE TOP PAYLAŞIMI
Sloukas oyuna girince ritmimizi bulup, doğru iç dış pas dağılımıyla ve Datome’nin zamanında yetişen sihirli elleriyle, devre bitmede oyunu kontrole aldık.
Vesely ile içeriden boyalı alanı da iyi kullandığımız 2. yarıda, eli sıcak rakip, bir kere daha atak yaptı ama kararlı savunmamızda gedik bulamadılar.
15 sayı fark aralığında, dış isabet de bularak, şık hızlı geçiş sayı ve smaçlarıyla hücumu renklendirerek, konfor bölgesinde götürdük maçı.
Fark artınca Maccabi son çeyreğe kalmadan ümidini kesti oyundan. Son çeyrekte taraftar zevkli galibiyeti izlerken, savunma sertliğini elden bırakmadan önümüzde ki 10 günden oynayacağı 5 zor maçı düşünerek herkesi oynattı koç.
Şurası gerçek ki; Alex de Souza maça gelmeyince Fenerbahçe’nin kafası rahatlıyor.
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