 Sarstık deviremedik!!!

Güncel durumda en iyi Türk koç olarak nitelendirebileceğimiz “winner” olan Ataman’dan 1.5 yıllık antlaşmasının ilk yılında, hocanın koçluk meziyetlerinin gelecek sezon planlamasına yansımasını bu yıl için ise Euroleague’de Perasovic zamanında sonlara indirgenmiş sıralamayı kalan 17 haftada fazla değiştiremeyeceğine göre iz bırakacak, ses getirecek sansasyonel galibiyetler alarak cilalamasıdır.

İşte bu akşam öyle bir akşamdı. Lider ile sonuncu arasında ki maçı kapıp kaçmamıza veteran kaptanları müsaade etmedi.



Spanoulis birden fazla adam..

Tekrar iyi, güçlü günlerine dönmüş takımın her şeyi kaptanları Vassilis Spanoulis’in özel gayretleriyle CSKA’yı, Georgios Printezis’in olmadığı maçta, Pire’de yenmiş zirvenin gediklisi Olimpiakos; Georgios Printezis’in yanı sıra NIKOLA MILUTINOV gibi önemli uzunundan yoksun çıktı sahaya. Bu boşluğu değerlendirerek Stimac’la yapılan ikili oyunlarla pota altına, Bogris üzerine yoğunlaştık. Düşük skorlu ilk çeyrekte taraflar birbirlerini yoklarlarken çok top harcadık. Ataman, 2. Çeyrekte adam değiştirerek savunmaya ve şok alan savunmasına dönünce bocaladılar .O arada ligin 1000 sayı barajına ulaşan Derrick Brown sayılarıyla arayı açarak kaçmaya çalışan Olimpiakos’un havasını kestik ama biz vurup kaçamayınca, onlar şaşkınlığı Spanoulis keskin zekasıyla çabuk atlatıp skor liderliğini bırakmadan 8 sayı önde gittiler odaya.

Kaçan balık büyük olur

İkinci yarı başında ki kaos da yakaladığımız fırsatları üçte bir olumlu kullanarak maça ortak olmaya başladık ama gene de onların istediği gibi hep boyalı alan dışında oynadık. İnanılmaz turnikeler kaçarken dripling üzeri kısa mesafe şutlardan sayılar bularak oyunu kora kora soktuk. Simon’da atıp sokmaya başlayınca maç gelmeye başladı. Son çeyrekte kızıl kaptan teşekkürlerimizle dışardayken bir kez daha yaklaştık ama bizim yerimize onlar Bogris’le pota altına yüklendiler. Yorulmaya rağmen savunma sertliğini sürdürmeyi başardık. Errick McCollum tek basına sorumluluk alıp bire bire gidip takımını öne geçirdi. Faul limitleri dolunca iki takımda serbest çizgiye gittiler. Spanoulis alışılmış şekilde son beş dk.da oyuna döndü. Ataman akıllı seçimle Stimac’ı tekrar çakılı pivota soktu.

Bitime 1 dk.kala maç 56-56 berabere iken Spanoulis büyük oyunculuğunu bir kez daha konuşturarak el üzerinden attığı üçlükle maçımızı alıp kaçtı.