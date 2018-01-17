Pana geç yana!!

Uygun kimyayı bulmak için alaşımı karıştırmak, her maç değişik macera beşlerle başlamak yerine, turnusol kağıdı kullanıp Fenerbahçe kurumsal hafızasına, yani yakın zaman hatıralarına başvuran koç Zeljko Obradovic rakibi maç başından ezeceğini düşündüğü Melli, Thompson ve Datome’li vurucu takımıyla girdi oyuna. Ligin az sayı yiyen iki baba takımı boyalı paskalya yumurtaları gibi tokuştular.. Sert kabuğu kırıp ilk sekiz için çok önemli olan “oyun kurucular maçı” olması beklenen maçın bizim için en güzel haber çok lazım olacağı gecede Jan Vesely sakatlıktan çıkarak kadroda yer almasıydı. Ayrıca onların MATT LOJESKI’yi getirmemiş olması kısmen içimizi rahatlattı. James Gist ve Chris Singleton uzun ikilisinin şutör olması, içeride dışarıda etkili olmaları savunma dengemizi önemli kılıyordu. İçerde çok yerinde yardım savunması yaparak boyalıda teslim olmadık. Düşük tempo ve skorlu giden maçta iki tarafta ilk beşe dakikada futbol deyimiyle, gol kısırlığı çekti. Melih üçlük defteri açarken Singleton’da nazire yaparak çeyreği bize vermedi.

Birbirlerini yokladılar



Sakat JAMES NUNNALLY’i skor bulmada çok aradığımız, iki takımda da sayı hacmini oluşturan esas oğlanların suskun olduğu gecede, oyun kurucu rolünü Wanamker daha sonra Dixon devralınca top paylaşımı rahatladı ve çeşitlenen hücumda Datome’yle az ama öz sayılar bularak skorda atak yaptık. Hemen yanıt verip kopmadılar oyundan. Neyse ki Pana boş üçlük atışlarda alışılmışının dışında çok demir dövdü. Melli’yi alçak postta pas istasyonu gibi kullanarak boyalı alana sokulmaya başladık. Sete set kısır döngülü oyunun ilk yarısı 35-30 lehimize bitti.

Papas pilav yemekte geç kaldı

İlk yarıda oyunu koş koşa dökmelerine müsaade etmeyerek geçiş hücumu yaptırmadığımız rakip Nick Calathes asistleriyle sete sette opsiyon bularak inisiyatif almaya başladı. Tutukluğu tam saha baskıyla atmaya çalıştık. Beraberliği biz bir türlü kıramazken onlar atıp sokarak maçta kaldılar. Thompson’un takipçiliği de olmasa sayı bulamıyorduk. Giren çıkanların hiçbirinden fark yaratacak adamı bulamazken üçlük olup yağdılar. Üç sayı geride girdiğimiz son çeyrek başından itibaren Bobby Dixon’un gayretiyle ve maça katkı vermeye başlayan taraftarla birlikte gereken yangını yaptık. Melli ve Vesely pota altı ikili hücum ve smaçlarla oyuna renk katarken salonda ki Panatinaikos başkanı Manos Papadopoulos çok üzdü. Vesely takım için önemini vurgulayarak sahanın iki tarafın da süper enerji koydu oyuna. Takımı da can siperhane savunma yapınca karar topları bizi severek geceyi ışıklandırdı.