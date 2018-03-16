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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.03.2018 - 23:05, Son Güncelleme:

Ne yaptın koç?

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Ünal Özüak yazdı.

Gerek CSKA, gerekse Fenerbahçe Doğuş ilk dört sırayı, yani Play-Off’ta saha avantajını eline geçirmenin rahatlığındaydılar. Fenerbahçe Doğuş, Berlin’de uzatmada bu akşamın da hakemi olan Sloven Damir Javor’un üstün gayretiyle kaybettikleri finalden sonra rakibini son üç maçtır yendiği için ayrıca özgüvenliydi.. Ama bu birazda usta koçumuza yansıyıp macera arayışına girince gece tatsız oldu. Oysa ki Fenerbahçe’nin oyun planı; Rodriguez, De Colo, Higgins gibi kısaları ile rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışan, müthiş gard rotasyonları olan CSKA’nın temposunu düşürmekti. Ev sahibinin amacı, ortalama 90’ın üzerinde atan CSKA’yı kendisinin kazanma eşiği olan 70’lerde tutmaktı. 18 top kaybıyla zirve yapan Fenerbahçe oyun planına sadık kalamadı. İlk maçta orada uzatmada Nicolo Melli’nin tipiyle kazanan son şampiyon Fenerbahçe ligin en iyi hücum eden takımına karşı Kalinic Veselly, Thompson, Nunnanly, Wannamaker ‘dan oluşan beşle başladı. CSKA boş dönünce maça 9_2’yle önde başladık ama hemen tutundular oyuna. Nunnally ve Wannamaker ile potaya giderek zorladık CSKA savunmasını. VORONTSEVICH ve De Colo üçlükleriyle cevap vererek yakaladılar bizi.. Neyse ki Melli üçlükle durumu dengeledi.

Elden yedi top verdik
Çok top kaybettiğimiz 2.çeyrekte Sergio Rodriguez’de sayı atmaya başladı.. Bizde Jan Veselly ve Nicola Melli,Skoukas yönetiminde verimli oldular. Ancak Cory Higgins savunmamızı delik deşik etti. Othello Hunter dördüncü faulünü alırken oyun gerildi ama bu dinginliğini kaybetmeyen rakibe yaradı. Hızlarını kontrol edemez olduk. %54 üçlük isabeti bulan uzun rakibe karşı tek gardla oynarken hücumda sayı yolları bulmakta çok zorlandık. Top kayıplarımız zirve yaparken isabetimiz yerlerde süründüğünden, ancak çembere dalışlarla oyunda kaldık. Kalinic’i içeride yoğun kullanarak kaçıp gitmelerine izin vermeden, görece krizi fark açılmadan az zararla atlatarak 40_44 geride gittik odaya..

Veselly maça geç ama güçlü geldi..
Zeljko Obradovic’in çırağı Dimitris Itoudis daha fazla açık alan oynama anlayışıyla döndüğü odadan, kararlı ve hırslı Jan Veselly gerçeğiyle karşılaşınca oyuna eşitlik geldi. Sloukas ve Wannamaker yan yana oynamaya başladılar ama top kayıplarımız azalmadı. Uzunlarıyla yaptıkları baskılara çare bulamadık. İkili pota altı perdele devlerimiz etkili olurken oyun “bir sizden bir bizden”e dönerken dış isabette top bizi bir türlü sevemedi. CSKA savunmada içe kapanınca post_up yapan Kalinic’e gün doğdu. Thompson sahne alınca ribaunt alır olduk.

Dere geçilirken at değiştirilmez
58_54 önde girdiğimiz maçın karar çeyreğinde 26 maçta ilk defa yan yana oynayan “Kalinic’in gard oynadığı uzun beşle” sahada kalan Obradovic”ya harru ya merru” dedi.. Ama taktiği ters tepip CSKA 7_0’lık seri yapınca hatasından döndü koç. Ama “too late/rakip uyanmıştı bir kere. Maçı toparlamakta çok zorlandık ama Melli sokmaya başlayınca kendimize geldik. CSKA tüm yıldızlarını seferber ederken biz dar rotasyonda kaldık.3.46 kala VORONTSEVICH 5'de 5’e ulaşan üçlüğünü sokunca oyun aleyhimize döndü. Gecenin adamı eski Gaziantep’li Cory Higgins ve son üçlüğüyle Nando De Colo perdeyi üzerimize kapatırken Melli bu kez bir an evvel unutmak istediğimiz bu gri akşamı kurtaramadı .

 

 

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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