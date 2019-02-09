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Ünal Özüak

Ünal Özüak

Ne sihirdir ne keramet

9 Şubat 2019

29’da 12 üçlük atarak rakibin heveslenmesine müsaade etmedik

Oyunu okumaktır marifet... Açık alan ve geçiş oyunlarının mimarı Pitino’ya sahayı dar etmek gerekiyordu.

Deneyimini konuşturan Obradovic, Yeşilleri sete sete mahkum ederek,45 yıllık Amerikan Kolej ve NBA koçluklarından sonra Avrupa’da Panathinaikos ile ikinci bahar arayan yaşlı kurt Rick Pitino’nun gazını aldı. Deplasmanda maç kazanma ve üçlük sokma özürlerini kolej takımı esprisiyle her hücumumuzda farklı savunma yaparak ayarımızı, set ezberimizi bozma gayreti içerisinde, bir iki sayı geriden gelerek ilk yarı boyu kopmadan oyunda kalmaya çalıştılar ama nafile.

EVİNİN EFENDİSİ FENERBAHÇE

19 sayı önde girdiğimiz 2. yarıda Obradovic “Pana’nın tek ve son efsanesi benim dercesine” Takımının enerjisini bütün maça yayarak, olası 1-8 çeyrek final eşleşmesine de caydırıcı mesaj verdi. Rakip kafasını kaldırır gibi olunca, toplamda 26’da 12, %46 üçlük isabetiyle dışarıdan ısırarak, heveslenmelerine müsaade etmedik. Bobby bildiğimiz gibi cin, Green takıma alışmış görüntüde, Melli geceyi kendisinin yapacak derecede sıcaktı. Giren çıkan, yeni devşirme genç Tarık’da dahil, Fenerbahçe’nin kendinden emin dinginliğini bozmadan katkı verince, Vesely’sizlik yüzünden tarifsiz kederlere bürünmeden geceyi mutlu kapadık.

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