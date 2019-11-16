Nando'suz nafile!
Ünal Özüak yazdı...
Kendine atıyor... Topla fazla oynadığından takım maç kazanamıyor... diye varlığı sorgulanan Nando’suz Fenerbahçe, Colo light...
Hücum ribauntları lig lideri ev sahibinin her iki pota altı boyalı alan hakimiyeti canımızı yakarken Moskova’dan eli boş dönüş sebebimiz oldu.
Mike James’in yönlendirdiği hücum ritimleri artınca skoru erken kaptırdık. Obradovic’in şapkasından Tarık Biberovic çaylağını çıkarma mayası tutmayınca kenarda tuttuğu Westerman’la oyuna tutunduk.
Datome katkı verince devre sonuna kadar oyundan düşmedik.
UZUNSUZ OLMUYOR
Clayburn’un yokluğunda düşük skorda kalan CSKA’da geri dönmek için yardımcı oldu bize ama değerlendiremedik. Herkesi değiştirerek yaptığımız adam adama savunmayı lehlerine avantaja çeviren ev sahibi 2.yarıdan itibaren arayı açarken, Vesely var ama yok oynayınca, hücumda sayı bulmamız olanaksızlaştı.
Kalinic ve Derrick son gayretimiz olurken Strelnieks inanılmaz üçlüklerle sahne alarak rakip skorunu sürükledi.
Oyun disiplininden iyice ve kolay kopan Fenerbahçe son çeyrekte maç değiştirme kapasitesini de kaybetmiş gözüktüğü akşamda gelecek deplasmanlar için alarm veren bir yenilgi aldı.
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