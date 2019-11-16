Nando'suz nafile!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Yazarlar Yazıları Ünal Özüak Yazıları Nando'suz nafile!
GeriÜnal Özüak Nando'suz nafile!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
16.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Nando'suz nafile!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Nando'suz nafile!

Ünal Özüak yazdı...

Kendine atıyor... Topla fazla oynadığından takım maç kazanamıyor... diye varlığı sorgulanan Nando’suz Fenerbahçe, Colo light...

Hücum ribauntları lig lideri ev sahibinin her iki pota altı boyalı alan hakimiyeti canımızı yakarken Moskova’dan eli boş dönüş sebebimiz oldu.

Mike James’in yönlendirdiği hücum ritimleri artınca skoru erken kaptırdık. Obradovic’in şapkasından Tarık Biberovic çaylağını çıkarma mayası tutmayınca kenarda tuttuğu Westerman’la oyuna tutunduk.

Datome katkı verince devre sonuna kadar oyundan düşmedik. 

 

UZUNSUZ OLMUYOR

Clayburn’un yokluğunda düşük skorda kalan CSKA’da geri dönmek için yardımcı oldu bize ama değerlendiremedik. Herkesi değiştirerek yaptığımız adam adama savunmayı lehlerine avantaja çeviren ev sahibi 2.yarıdan itibaren arayı açarken, Vesely var ama yok oynayınca, hücumda sayı bulmamız olanaksızlaştı.

Kalinic ve Derrick son gayretimiz olurken Strelnieks inanılmaz üçlüklerle sahne alarak rakip skorunu sürükledi.

Oyun disiplininden iyice ve kolay kopan Fenerbahçe son çeyrekte maç değiştirme kapasitesini de kaybetmiş gözüktüğü akşamda gelecek deplasmanlar için alarm veren bir yenilgi aldı.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak, şifreli mi?
Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, canlı yayın var mı?
Ahmed Kutucu kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
Andorra Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?