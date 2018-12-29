Mutlu yıl sonu partisi
Fenerbahçe, ortalama 90 sayı atan rakibini dün 63 sayıda tuttu.
Bütün salonla birlikte yüksek gerilim yaratarak, geçen sezonki final four’un rövanşında 13 saniye kala geriden gelip, Datome’nin maç topuyla kazandık. Az, öz ve isabetli top kullanıp, uygun şut seçimine özen göstererek, dizginleri maç boyu elinde tutmayı seven Obradovic’in isteği doğrultusunda düşük skorlu geçen gecede F.Bahçe peş peşe 11. galibiyetini aldı. Obra, hücumda ortalama 90 sayı atan rakibini 63 sayıda tutarken, bütün bildiklerini sergileyen öğrencisi Laso’yu ‘faso fiso’ etti.
BU SENE YAĞMA YOK
Fenerbahçe’nin rotasyon gereği skoru takıma paylaştırarak total hücum edip, rakibin hızını keserek ritmini bitirme tuzağına düştü Real... Başarılı dümencisi Sloukas’tan yoksun çıktığı maçta Fenerbahçe serbest atışlar dışında kullandığı 58 topun 25’ini (%43) sayıya dönüştürerek 2. çeyrekte elinden kaçırdığı maçı sonunda yakaladı. Kafa kafaya giden maçta savunma sertlikleri karşılıklı tavan yaparken Fenerbahçe topsuz katlar, toplu dalışlarla rakibin rüzgarını ancak Dixon son çeyrekte atmaya başlayınca kırarak tarih yazdı.
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