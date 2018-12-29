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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Mutlu yıl sonu partisi

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Fenerbahçe, ortalama 90 sayı atan rakibini dün 63 sayıda tuttu.

Bütün salonla birlikte yüksek gerilim yaratarak, geçen sezonki final four’un rövanşında 13 saniye kala geriden gelip, Datome’nin maç topuyla kazandık. Az, öz ve isabetli top kullanıp, uygun şut seçimine özen göstererek, dizginleri maç boyu elinde tutmayı seven Obradovic’in isteği doğrultusunda düşük skorlu geçen gecede F.Bahçe peş peşe 11. galibiyetini aldı. Obra, hücumda ortalama 90 sayı atan rakibini 63 sayıda tutarken, bütün bildiklerini sergileyen öğrencisi Laso’yu ‘faso fiso’ etti.

BU SENE YAĞMA YOK

Fenerbahçe’nin rotasyon gereği skoru takıma paylaştırarak total hücum edip, rakibin hızını keserek ritmini bitirme tuzağına düştü Real... Başarılı dümencisi Sloukas’tan yoksun çıktığı maçta Fenerbahçe serbest atışlar dışında kullandığı 58 topun 25’ini (%43) sayıya dönüştürerek 2. çeyrekte elinden kaçırdığı maçı sonunda yakaladı. Kafa kafaya giden maçta savunma sertlikleri karşılıklı tavan yaparken Fenerbahçe topsuz katlar, toplu dalışlarla rakibin rüzgarını ancak Dixon son çeyrekte atmaya başlayınca kırarak tarih yazdı.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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