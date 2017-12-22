Maccabi yolumuzu kesti

Fenerbahçe’de ki günlerinden hatırladığımız Spajiha koçluğunda yeniden yapılanmış Maccabi henüz onun istediği savunma kıvamına gelmemiş ama yüksek tempo açık alan basketbolunu iyi oynuyorlar. Dış şut etkinliğini bildiğimiz Maccabi ekolü Spajiha koçluğunda, çok iyi isabeti olan bir takımı olmadığından öncelikle potaya gitmeyi tercih eder hale gelmiş. Deadre KANE yönlendirme ve hızlandırmasıyla, hiç şut atmadan sırf potaya giderek, 9-0’lık seriyle maça hızlı başladı Maccabi. Akıl almaz tutukluk içinde ki Fenerbahçe ise, tüm rotasyonla doğru adamı bulma çabasına rağmen, kabus ilk çeyrekte 7,5dk sadece bir sayı bulabildi.

Konsantre olamadık

İkinci çeyrekte taşları yerine oturtmaya çalışırken Vesely ile pota altını kullanmaya başladı Fenerbahçe. Ligin en çok ribaunt alan takım Maccabi’nin sahanın iki tarafın da ki pota altı hakimiyetine rağmen arayı kapamaya başladık. Şutları da sokmaya başlayınca oyuna ortak olduk. Salonun küfürlü atmosferinde işleri çığırından çıkararak, ittir kaktır yaparak oyunu kopartmamıza müsaade etmedi ev sahibi. Bu hengamede Kalinic bileğinden sakatlandı maçı bitirdi, Datome’nin kafası sargılandı öyle devam etti. Ev sahibi avantajlı düdüklerin onlara verdiği tüm dezavantaja rağmen Dixon’un sıcak eli sayesinde, feci atış istatistiklerimize makul bir 4 eksi sayılı skorla gittik odaya.

Yakalayamadık Maccabi’yi

Uzun adamları PARAKHOUSKI ve TYUS üçer faullü olunca ikinci yarıda pota altı avantajlarını kaybettiler. Noris Cole, Deadre KANE ve Fenerbahçe’den bekleneni veremeden gitmiş olan ve fakat bu akşam kariyer tavanını oynayan Pierre Jackson’la “koş koş at” oynamak isteyen Maccabi’yi yakaladık ama telaş top kayıpları maçı kırmamızı engelledi.

Kendi sahalarında olmanın rahatlığıyla kısalarının elleriyle birlikte fark açıldı. Ama Sinan’ın girişiyle savunmadan kaynaklanan enerjiyle Fenerbahçe bir atak daha yaptı. 6 sayı geride girdiğimiz son çeyrekte Maccabi attığını sokunca pek fazla bir şey yapacak halimiz kalmamıştı. Çalınmayan şiddetli faullerle direncimiz ve konsantrasyonumuz kaybolunca tam saha baskımızdan da isteneni alamadık. Onlar kaçtı biz kovaladık ama skor kredilerinden yiyerek gecenin kazananı oldular.