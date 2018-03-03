Los Blancos los palavras oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Final 4'un gediklisi Los Blancos/beyazlar lakaplı İspanyol ekip İstanbul galibiyetini evinde yineleyemeden (büyük sözlerini/palavras) yuttular. Ligin maç başı 73.2 ile en az sayı yiyen takımı Fenerbahçe maç başı 84.7 sayı atan ligin en iyi ikinci takımı Real Madrid’i istediği gibi oynatmayarak, bütün maça yaydığı (toplamda 20 da 13 yüzde 65) mükemmel üçlük isabetiyle “atıp sokarak” kazandı maçı.Üç yıldır birbirlerine ligin zirvesinde değişik üstünlükler sağlayan ve farklı hikayeleri olan maçlar oynayan iki takımdan Fenerbahçe Jan Vesely,Ahmet Düvelioğlu , Nunnanly ,Kalinic ve Kostas ilk beşiyle kafasında skoru düşük tutmak olarak başladı. Real ise koç Pablo LASO tarafından takım liderliği eline teslim edilen Facundo Campazzo, Jaycee CARROLL, ,Santi YUSTA, Anthony RANDOLPH, ve Walter Tavares beşiyle başladı. Tempoyu düşük tutarak uzun süre istediğimizi alarak, Ahmet’in özel gayretiyle, skoru önde götürdük. İlk beş dakikada Real sayı bulamadı.14-2’lik serimizi 4’dk.da kırabildiler. İsabetimiz iyi olsa buldan vurur giderdik. Sakatlığı boyunca boşluğu Walter Tavares tarafından doldurulan Meksikalı pivotları Gustavo Ayon 3.5 aylık ayrılıktan sonra geri dönerek bıraktığı yerden başladı ve Real’in derdine derman olarak ilk çeyrek bitmeden skorun dengelenmesini sağladı. İki tarafında kenardan gelen oyuncuları pek fark yaratamadılar.
Sıcak ellere teşekkürler
Real’in 3 tane dışında bütün sayılarının faul çizgisinden geldiği ilk çeyrek, deneyimli şeytan Rudy Fernandez’in üçlüğü ve tuzak faul yaratmalarıyla 20_20 eşitlikle geçildi.Luka Doncic üçlükleriyle devreye girmeye başlayınca cevap aynen peş peşeDatome’den geldi. Karşılıklı sete sete oturunca 24 saniyeyi doya doya paslaşıp doğru atışı bulan kazanacak şeklini alan oyun bize çalıştı. Biz dışardan onlar pota altından oyuna asıldık. Vesely ve Ahmet faulleri erken üçleyince Thompson’un eline bakar olduk. Bu zaafımızı ve gereksiz top kayıplarımızı değerlendiren ev sahibi ilk kez skor liderliğini ele geçirdi. Aleyhimize La Monica vari yaratma düdüklerle çalınan fauller ritimden çıkardı bizi. Dixon’on 17 m.lik sahra üçlüğü ve Kalinic’in hayat öpücüğü üçlüğünün sağladığı 10/7’lik üçlük performansımız ilk yarıda bizi oyunda tutan faktörlerdi.
İyi tuttuk oyunu
Bu yıl ki yerleşik özelliği; Rakiplerinden az top kaybedip fazla asist yaptığı zaman maç kazanmak olan Fenerbahçe 45-40 geride başladığı ikinci yarıda oyun inisiyatifini tekrar eline geçirmek için üçlük yağdırmaya devam etti. Onların pota altı zorlaması sürerken oyuna 5. dk.da 54_54 denklik geldi. Sıcak elimiz Datome ve tek uzunumuz Thompson da faul problemine girdiler. Suskun Brad Wanamaker’da girince çift guardla tam saha baskıya başladık. Sayılar karşılıklı atılırken Ayon üzmeye başladı. Uzun süre oturan Vesely oyuna soğuk dönünce etkili olamadı. Boyalı da sadece Melli kaldı. Verim vermeye başlayan Kostas eliyle bulduğumuz üçlükle 68-65 önde girdik son çeyreğe.
Kostas kaptı kaçtı
Kaos çeyreğinde Campazzo inisiyatif alarak takımını sırtlarken Vesely faulleri beşleyince ev sahibi ufak atakla öne geçti. Jaycee Carroll sonunda sokmaya başlayınca geceyi kurtaran adam Kostas’la potaya giderek tekrar geri dönüp oyuna tutunarak son 2.30 dk.ya 3 sayı önde girdik.. İspanyol cazgırlığını da sahaya yansıttılar ama geri adım atmadık. Ribauntları alıp, büyük takıma yakışan biçimde akıllı ve sakin top kullanınca,10 saniye kala kurt Rudy üçlüğüne rağmen Kostas son faulleri de serinkanlı sokunca son şampiyon Fenerbahçe Madrid’den ikili avarajı da alarak muzaffer ayrıldı..