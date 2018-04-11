Kupanın kulpunu kaptık
Hepsi kırmızı tribünlerin Aslan sevgisi imkansızı imkanlı yapıyor, zorluklarla boğuşan kızlarımızın kazanma hırsını kamçılıyor. Sarı-kırmızılı takım bu geceye uzun ince yoldan geldi.
Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde başlayan mücadelesini Avrupa Kupası’nda sürdürdü. Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, organizasyondan elenerek yoluna Avrupa Kupası’nda devam etti. Avrupa Kupası’na çeyrek finalden dahil olan Galatasaray, bu turda İtalya temsilcisi Spar Citylift Girona’yı eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de İspanya ekibi Perfumerias Avenida’yı eleyen sarı-kırmızılı takım, adını finale yazdırdı.
İlk çeyrek orta oyunu oynadık
Jelena DUBLJEVIC, Alexandria QUIGLEY, Olivia EPOUPA, Gintare PETRONYTE ve kaptan Işıl Alben ile başladık . Türk takımlarını eleyerek buraya gelen İtalyan ekibi Reyer Venezia ilk şaşkınlıkla DUBLJEVIC’in sayılarını engelleyemedi. Skor cevaplarını üçlüklerle bularak direnişi sürdürdü rakip. Ashley WALKER ve Riquna WILLIAMS isabetlerini sürdürünce ilk çeyreği kafa kafa sürdürdüler. EPOUPA’nın çabuk elleriyle kaptığımız topları PETRONYTE ve QUIGLEY olumlu kullanınca ortada seyreden oyunu 6 sayı önde götürdük.
QUIGLEY iyi ki var
5-0 seriyle başladılar 2.çeyreğe isabet ve pota altı ikili perdele devril’leri etkili olunca tempoyu da yükselterek momentumu ele alma gayretini arttırdı rakip. Hücumda sayı yollarını bulamaz olduk. Neyse ki bulduğumuz sayıların yarısını atan QUIGLEY “kendin kap kendin at” sayılarıyla kıpkırmızı tribünleri yüksek çoşkuda tutan oyuncumuz oldu.14de7 ile %50 dış isabet yüzdesi yakalamışken içerde de sayı buldular ama sarı kırmızılılar az ve öz dış atış isabet yanı sıra, hızlı hücum açık alan sayılarıyla skor dengesini lehimizde tutmayı becerdiler.
3.çeyrekte dağıttık rakibi
Onlar hücum ribauntlarıyla buldukları 2.atış şanslarını değerlendiremeyince Galatasaray kızları tam saha baskıyla saha yerleşimlerini dağıtmak istedi. Baskıya rağmen üçlük atmayı sürdürdü İtalyanlar. Sezon ortası transferimiz Kaela DAVIS’de katkı vermeye başladı. Faulleri erken artınca içeri yüklendik. Sıcak eliyle toplamda 37 sayıyı bulan QUIGLEY kafalarını kaldırmalarına müsaade etmedi. Sertleşen ve kararlılığı artan savunmamız rakibi iyice dağıtırken fark lehimize 21 sayıya çıktı. Olivia EPOUPA top çalma resitali yaparken rakip gardların korkulu rüyası oldu.
Muhteşem final
Orda ki maçı düşünerek fren yapmak yerine fark arttırma modunda götürme arzumuza karşın 8-0’lık seriyle girdiler son çeyreğe. Sete set hücumlarda ki etkinlikle ateşlerini söndürdük. Gecenin oyuncusu Olivia EPOUPA bitmez tükenmez enerjisiyle kimseye rahat huzur vermedi. İkili devrilmelerimizde giderek şiirsel havaya büründü. Venezia fark hesabıyla top kullanımını arttırdı. Dar rotasyonla oynayan takımız zor geceden istediği 22 sayılık avantajı alarak çıktı.
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