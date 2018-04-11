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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
11.04.2018 - 23:00, Son Güncelleme:

Kupanın kulpunu kaptık

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Kupanın kulpunu kaptık

Hepsi kırmızı tribünlerin Aslan sevgisi imkansızı imkanlı yapıyor, zorluklarla boğuşan kızlarımızın kazanma hırsını kamçılıyor. Sarı-kırmızılı takım bu geceye uzun ince yoldan geldi.

 Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde başlayan mücadelesini Avrupa Kupası’nda sürdürdü. Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, organizasyondan elenerek yoluna Avrupa Kupası’nda devam etti. Avrupa Kupası’na çeyrek finalden dahil olan Galatasaray, bu turda İtalya temsilcisi Spar Citylift Girona’yı eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de İspanya ekibi Perfumerias Avenida’yı eleyen sarı-kırmızılı takım, adını finale yazdırdı.

İlk çeyrek orta oyunu oynadık

Jelena DUBLJEVIC, Alexandria QUIGLEY, Olivia EPOUPA, Gintare PETRONYTE ve kaptan Işıl Alben ile başladık . Türk takımlarını eleyerek buraya gelen İtalyan ekibi Reyer Venezia ilk şaşkınlıkla DUBLJEVIC’in sayılarını engelleyemedi. Skor cevaplarını üçlüklerle bularak direnişi sürdürdü rakip. Ashley WALKER ve Riquna WILLIAMS isabetlerini sürdürünce ilk çeyreği kafa kafa sürdürdüler. EPOUPA’nın çabuk elleriyle kaptığımız topları PETRONYTE ve QUIGLEY olumlu kullanınca ortada seyreden oyunu 6 sayı önde götürdük.

QUIGLEY iyi ki var

5-0 seriyle başladılar 2.çeyreğe isabet ve pota altı ikili perdele devril’leri etkili olunca tempoyu da yükselterek momentumu ele alma gayretini arttırdı rakip. Hücumda sayı yollarını bulamaz olduk. Neyse ki bulduğumuz sayıların yarısını atan QUIGLEY “kendin kap kendin at” sayılarıyla kıpkırmızı tribünleri yüksek çoşkuda tutan oyuncumuz oldu.14de7 ile %50 dış isabet yüzdesi yakalamışken içerde de sayı buldular ama sarı kırmızılılar az ve öz dış atış isabet yanı sıra, hızlı hücum açık alan sayılarıyla skor dengesini lehimizde tutmayı becerdiler.

3.çeyrekte dağıttık rakibi

Onlar hücum ribauntlarıyla buldukları 2.atış şanslarını değerlendiremeyince Galatasaray kızları tam saha baskıyla saha yerleşimlerini dağıtmak istedi. Baskıya rağmen üçlük atmayı sürdürdü İtalyanlar. Sezon ortası transferimiz Kaela DAVIS’de katkı vermeye başladı. Faulleri erken artınca içeri yüklendik. Sıcak eliyle toplamda 37 sayıyı bulan QUIGLEY kafalarını kaldırmalarına müsaade etmedi. Sertleşen ve kararlılığı artan savunmamız rakibi iyice dağıtırken fark lehimize 21 sayıya çıktı. Olivia EPOUPA top çalma resitali yaparken rakip gardların korkulu rüyası oldu.

Muhteşem final

Orda ki maçı düşünerek fren yapmak yerine fark arttırma modunda götürme arzumuza karşın 8-0’lık seriyle girdiler son çeyreğe. Sete set hücumlarda ki etkinlikle ateşlerini söndürdük. Gecenin oyuncusu Olivia EPOUPA bitmez tükenmez enerjisiyle kimseye rahat huzur vermedi. İkili devrilmelerimizde giderek şiirsel havaya büründü. Venezia fark hesabıyla top kullanımını arttırdı. Dar rotasyonla oynayan takımız zor geceden istediği 22 sayılık avantajı alarak çıktı.

 

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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