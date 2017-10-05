Kupakolik Fenerbahçe

Udoh ve Bogdanovic’le helalleşip ayrılmış şampiyon bu yıl farklı bir basketbol oynuyor. Duruma göre vaziyet alma uzmanı Obradovic boyalı alanda kalecisi kalmadığı için takım savunmasında, herkese paylaştırdığı sorumlulukla, sertleşmeye gitmiş. Vessely ve Thompson’la çift hareketli uzunla, yüksek ritimli, hızlı hücumlu, koşarak başlayan Fenerbahçe ilk yarıda; Banvit’in oyuna ortak olmasına müsaade etmeden araya 10 sayılık fark koyarak momentumu eline aldı. Filipovski’nin hücumda denge ve disiplinden yana, topun değerini bilen ve yarı saha hücumunda etkili olmaya çalışan ekibi Banvit, Vidmar ve Kulig’i boyalı alanda olumlu kullanarak oyunu yakın ara tuttu.

Deneyim farkıyla FENER

Eurobasket’in kralı Vidmar’ı yeterince değerlendiremeyen kadro rotasyonu zengini Banvit başta ki reaksiyonunu maç boyu koruyamadı. Geniş rotasyonla oynayan Fenerbahçe gecenin adamı Datome, Wanamaker ve “bu yılın oyununu ben kurarım iddiasındaki” Sloukas’ın adam takipli alan savunmasına karşı doğru zamanlamalı sayılarıyla çift haneli farkı maçın uğurlu sayısı belledi.

Atıcılar kervanına 2.yarıda Nunnally’de katıldı. Banvit tüm gayretlerine rağmen, zor bulduklarını ucuz harcayınca, Fenerbahçe oyunu istediği sayı boyunda tutup, değişik viteslerde oynayarak takım kalite farkını bütün maça yayarak korudu.