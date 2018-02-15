Kupa beyi Ataman…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sinemalarda günün modası 4D darbeli koltuklar da filmin gerilimini yaşar gibi olmayı beklediğimiz maç sakin başladı. Obradovic, Melli + Ahmet çift uzunlu beşiyle oynamayı tercih etti. Bamberg’in uzun süre Fenerbahçe’ye başarılı olduğu alan savunması ise Ataman kullanmadı bile . İyi açık alan akışı yakaladığı gözlemlenen Anadolu Efes, az farkla da olsa, %80 üçlük sokarak, skor liderliğini eline aldı. Rotasyona başlayan Fenerbahçe’de Wanamaker, Dixon’la yan yana oynamaya başladı ama top kayıplarının önüne geçemediler. Sahanın iki tarafında ki Doğuş Balbay enerjisiyle, ilk beşini sürekli yan yana tutan Anadolu Efes kaçarak çeyreği 26_14 önde bitirdi.
Anadolu Efes kabuğu sert tuttu
Sert savunma nedeniyle faulleri erken tırmanan Anadolu Efes ikinci çeyrekte kolay sayıları da bulamayınca Fenerbahçe canlanarak farkı eritmeye başladı. Fenerbahçe çift uzunlu formatıyla boyalı alanı kullanmaya başlayınca Bryant Duston ve Derrick Brown devreye girerek pota altında aynı cevabı verdiler. Derrick McCallum’un asist ve yerinde sayılarıyla çok daha istekli göründüğü ilk yarıda Anadolu Efes ribauntlarda da etkin taraftı.
Bilek hakkı kazandırdı
45_36 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçilen ilk yarıdan sonra 3. çeyrekte Fenerbahçe reaksiyon gösterme adına Vesely+Melli ikilisini kullanmayı tercih etti.Oyun kurucuda Sinan tek oynarken Duston dışardan bile atınca Fenerbahçe çareyi yediğinden fazla atmakta buldu. Yağmur gibi yağan Anadolu Efes üçlüklerinin ardı kesilmek bilmezken Simon içeriyi beslemeyi ihmal etmeyince lacivert beyazlar kaçmayı sürdürdüler. Tehlike halinde camı kırıp çıkarın supabı Wanamaker Fenerbahçe’yi bir kez daha kırbaçladıysa da Duston ve Motum boyalıda çok sağlam durdular. Guduric canlanıp atıp sokunca son karar çeyreğine 67_61 A.Efes üstünlüğüyle girildi.
Sakin kalabilenin oldu maç
Maç bitirme yetisi ağır basan Fenerbahçe, minimum hatayla oynarken, Datome eliyle maçı dengeye getirdi. Anadolu Efes dar rotasyonu yüzünden strese girmesine karşın sonuna kadar geri adım atmadan son beş dakikaya önde girdi. Tüm istatistiklerin eşitlendiği son dakikalarda sıcak elli Kronoslav Simon ve Zoran Dragic, hakem Emin Moğultay’ın tersine üstün gayretine rağmen, doğru top kullanma seçimleriyle gecenin karar veren adamları oldular.