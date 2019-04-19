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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.04.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Kantarın topuzu kaçtı!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Ünal Özüak yazdı.

Sahamızda yenilmezliği, ev sahibi avantajımızı kaybettik. Kaybettiklerimiz bu kadarla kalsın lütfen.

EuroLeague Play-Off’lar rekoru kırarak 33 farklı kazandığımız ilk maç sonrası biteviye “Bu onların oyunu değil, bu maç rahat olmaz, saygı duymalıyız” derken, demek ki karnından konuşuyormuş Obradovic. Fazla saygı ezikliğe dönüştü. Kaunas’ın vereceği reaksiyondan bu kadar mı korkulur? Fenerbahçe’nin yüksek enerjisinden, sert ve kararlı caydırıcı savunmasından eser göremedik. Hayrettir... Herkesin süngüsü düşüktü. Sert, caydırıcı savunma yüksek üçlük isabet ile giren Fenerbahçe’ye direnç koyan Zalgiris, aynen ilk maçta olduğu gibi ilk çeyrekte geri adım atmadan, attıklarını sokarak, kafa kafaya kaldı maçta.

Neden çağırdın koç?

Skordaki dalgalanmayı rakip topu pota altımıza indirerek lehine çevirmeye çalışırken, biz uzunlardan katkı alamadığımızdan hücum tıkanıklığını aşamadık. Elleri de tutunca Zalgiris atak yaparak öne geçti. Devreye giderken ilk maçta onları tuttuğumuz 43 sayıyı aşmışlar, üçlük isabette yüzde 60’ı bulmuşlardı. Kısa beşle girdiğimiz 2.yarıda camı kırıp Dixon’ı çıkardık ama Zalgiris rüzgarı arkasına almıştı bir kere. Coşku havasına girmek yerine erken paniğe kapıldık. Obradovic’in bir manada çağırdığı Zalgiris’in dingin ve etkin basketbolu ortaya çıktı.

YAKALADIKÇA KAÇTILAR

Serinin suskun ve gergin adamı Vesely ve Kalinic oyuna girdiler ama onlar da kötü gidişe dur diyemediler. 15 sayı geride girdiğimiz son çeyrekte de fark yaratmaya alıştığımız son beş dakikada Kadıköy Cehennemi tribünlerin olağanüstü gayretine rağmen, basketbola dair her şeyi yanlış yaptığımız akşamda Zalgiris evlerinde şenlik yaratacak, serinin devamında umutlandıracak başarıyla, yaşadıkları katostrofiyi ters kepçe ederek döndü evine. Sahamızda yenilmezliği, ev sahibi avantajımızı kaybettik... Kaybettiklerimiz bu kadarla kalsın lütfen.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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