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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Kağıt üstünde Fenerbahçe ama...

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Ünal Özüak yazdı.

Kimse kusura bakmasın ama iyi olan değil 19 Mayıs’ta kupayı getirecek kazansın. Sezon başında ‘Dörtlü Final’de iki Türk takımı olsun’ diye yırtınırken, yarı finalde birbirleriyle eşleşince hayıflandık. Sadece birinin final oynayacak olması başarının cezalandırılması gibi bir şey. Fenerbahçe 1., Anadolu Efes 4. olunca akış böyle gelişti. Olanla ölene çare bulunamadığına göre biz bu maçta ne olacak ona bakalım. Bir Türk takımı final oynayacak, elde var bir. Fenerbahçe peş peşe 5. kez Dörtlü Final yaptığı için kağıt üstünde favori denebilir ama kazın ayağı öyle değil. Önemli eksikleri var Kanarya’nın. Epeydir oralı olamayan Anadolu Efes de bu yılki başarı öykülerini taçlandırmak istiyor. Soru şu; Play-off serisinde ‘atan değil tutan takım’ formatını açık alanda ‘koş koş at’a çeviren Fenerbahçe bakalım, Obradovic coaching faktörüyle, benzer basketbolu daha isabetli atıcılarla fazla sıkıp sürümden kazanarak oynayan, artı olarak hızlı hücum sonu geçiş sayıları bulan Efes’in ofansif güç dengesini kırarak maçı lehine çevirebilecek mi? Yay etrafından sıkan iki takımdan eli sıcak olan kazanacak. Maç sırasında anı kurtaracak çözümler üretmekte Obradovic avantajlı olsa da, sakat kilit oyuncular nedeniyle, onun aklına yanıt verecek kadro derinliği yok Fenerbahçe’de

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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