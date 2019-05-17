Kağıt üstünde Fenerbahçe ama...
Ünal Özüak yazdı.
Kimse kusura bakmasın ama iyi olan değil 19 Mayıs’ta kupayı getirecek kazansın. Sezon başında ‘Dörtlü Final’de iki Türk takımı olsun’ diye yırtınırken, yarı finalde birbirleriyle eşleşince hayıflandık. Sadece birinin final oynayacak olması başarının cezalandırılması gibi bir şey. Fenerbahçe 1., Anadolu Efes 4. olunca akış böyle gelişti. Olanla ölene çare bulunamadığına göre biz bu maçta ne olacak ona bakalım. Bir Türk takımı final oynayacak, elde var bir. Fenerbahçe peş peşe 5. kez Dörtlü Final yaptığı için kağıt üstünde favori denebilir ama kazın ayağı öyle değil. Önemli eksikleri var Kanarya’nın. Epeydir oralı olamayan Anadolu Efes de bu yılki başarı öykülerini taçlandırmak istiyor. Soru şu; Play-off serisinde ‘atan değil tutan takım’ formatını açık alanda ‘koş koş at’a çeviren Fenerbahçe bakalım, Obradovic coaching faktörüyle, benzer basketbolu daha isabetli atıcılarla fazla sıkıp sürümden kazanarak oynayan, artı olarak hızlı hücum sonu geçiş sayıları bulan Efes’in ofansif güç dengesini kırarak maçı lehine çevirebilecek mi? Yay etrafından sıkan iki takımdan eli sıcak olan kazanacak. Maç sırasında anı kurtaracak çözümler üretmekte Obradovic avantajlı olsa da, sakat kilit oyuncular nedeniyle, onun aklına yanıt verecek kadro derinliği yok Fenerbahçe’de
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