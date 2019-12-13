MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıKadıköy'de yangın vardı
GeriÜnal Özüak Kadıköy'de yangın vardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
13.12.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Kadıköy'de yangın vardı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak

Anadolu Efes’in son haftalardaki müthiş performansının bilincinde olan Fenerbahçe, çok kararlı savunma sertliği ve yoğun enerjiyle girdi maça.

Hücumu sıkıntılı sarı lacivertlilerin oyun planı haliyle Anadolu Ateşi’ni söndürebilmek için ‘atamıyorsan attırma’ idi. Fener bastırdı, Efes direndi. Skor rekortmeni

Larkin’i sıfır sayıya kilitleyen agresif Fenerbahçe ‘yok öyle, burası bizim’ katılığında iken Ataman’ın adamları geri adım atmayınca ilk yarıda kafa kafaya seyreden ve nefes kesen bir mücadele çıktı ortaya.

ŞAHANE LARKING BÖYLE İSTEDi!

Anlaşılmaz şekilde pota altını kullanmayan taraflar, sıcak elleriyle dışardan atışlarla şanslarını zorlarken diğer takımların birini bile zor bulduğu keskin nişancılar bolluğu yaşayan Anadolu Efes, kadro zenginliği ve Simon’un özel performansıyla skoru lehine çevirdi. 0’dan20’ye tırmandırdığı sayılarıyla Larkin sahneye çıkarak, alışılmış Efes gibi yüksek tempo yapıp, maçı ‘koş koş at’a getirince Efes maçı kırdı, koptu kaçtı.

Obradovic, farklı beşler ve formatlarla farkın artmasını önlemeye çalıştı ama çember sevmedi ev sahibini. Cehennemi andıran maç sonu baskısından deplasman galibiyetiyle çıktı Efes.

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Wolverhampton 4-0 Beşiktaş
Mönchengladbach 1-2 Başakşehir | Maçın golleri ve özeti
Basel 2-0 Trabzonspor
PSG 5-0 Galatasaray (Maç Özeti)