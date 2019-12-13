Kadıköy'de yangın vardı

Hücumu sıkıntılı sarı lacivertlilerin oyun planı haliyle Anadolu Ateşi’ni söndürebilmek için ‘atamıyorsan attırma’ idi. Fener bastırdı, Efes direndi. Skor rekortmeni

Larkin’i sıfır sayıya kilitleyen agresif Fenerbahçe ‘yok öyle, burası bizim’ katılığında iken Ataman’ın adamları geri adım atmayınca ilk yarıda kafa kafaya seyreden ve nefes kesen bir mücadele çıktı ortaya.

ŞAHANE LARKING BÖYLE İSTEDi!

Anlaşılmaz şekilde pota altını kullanmayan taraflar, sıcak elleriyle dışardan atışlarla şanslarını zorlarken diğer takımların birini bile zor bulduğu keskin nişancılar bolluğu yaşayan Anadolu Efes, kadro zenginliği ve Simon’un özel performansıyla skoru lehine çevirdi. 0’dan20’ye tırmandırdığı sayılarıyla Larkin sahneye çıkarak, alışılmış Efes gibi yüksek tempo yapıp, maçı ‘koş koş at’a getirince Efes maçı kırdı, koptu kaçtı.

Obradovic, farklı beşler ve formatlarla farkın artmasını önlemeye çalıştı ama çember sevmedi ev sahibini. Cehennemi andıran maç sonu baskısından deplasman galibiyetiyle çıktı Efes.