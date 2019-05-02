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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

İkimize bir kupa...

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

‘Ev çemberi’ yolumuzu açınca, kazanma arzumuz oyunu sırtladı.

BUGÜNÜN iltifatını yarına bırakma, sonra geç kalırsın” savımda bir kez daha haklı çıktım. Denize döktüğümüz oradaki 3.maçtan sonra...büyük beğeni alan ‘Evlerini ‘Barça’larına yıktık’ ve ‘Barça’la Behçet’ tweetlerini iyi ki atmışım. Bu akşamki ‘1 Mayıs Barça Bayramı’ söylemimle birlikte Anadolu Efes Müzesi’nin şeref köşesinde yerlerini aldılar. 12 Dev Adam ağırlıklı kadrosuyla en son 2001’de Final Four oynayan Anadolu Efes, Dev Adam rüzgarının dinmesiyle eş zamanlı olarak o gündür bu gündür sıra takımı olmaktan ileri gidemedi. Kimler geldi, ne soyadı ‘vic’li enkaz koçların peşinde yıllarını ve parasını kaybetti Anadolu Efes. Ta ki Ataman dokuz benzemez oyuncudan kazanmasını bilen takım yaratana kadar...

SIKAN TARAF KAZANDI

Heurtel bizimkilere karşı’ şeklindeki ilk çeyrek sonrası gerginliğini atarak kaçıp gitmekte olan maçı çevirdi A.Efes. Bizimkilerin de eli yanınca, salonla ayağa kalktı. 200 nabızla son maç, karşılıklı hatalar birbirini kovalarken kora kora giren maça ‘ev sahibi ağırlığı’ koyduk. Raf ömrü bitmiş koçları Pesic’de, topu içerde uzunlarıyla buluşturacak çözümleri üretemeyerek, yardımcı olunca gıdım gıdım skoru önde taşıdık son çeyreğe. Kaldırıp atıp şut sıkarak işi dışarıdan ısırmaya bıraktık. Tabii ki onların elleri de armut devşirmeyince iş tam çığırından çıktı. Sert savunmayla kızışan ortamda, ‘ev çemberi’ bizi severek yolumuzu açınca, kazanma arzumuz basketbolumuzu sırtladı... Bakalım final oynama şansını, peş peşe 1000 kere oynasa dahi ilk günkü hırsını kaybetmeyecek Obradovic mi, yoksa yılını kariyer kreşendosu yaparak kapamak isteyecek Ataman mı yakalayacak.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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