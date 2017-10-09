Görünen o ki...

Lig başladı.. Aynı tas aynı hamam.. Kendi ülkemizde sığınmacı gibiyiz. Televizyon yorumcusu bile yabancı. Şaka gibi… Sıradan bir her anlamda Fransız gülünç Türkçesiyle bizim basketbolu yorumluyor. Göreve gelirken “ligde hiç yabancı oyuncu bırakmayacağım” sözü veren Hidayet Türkoğlu bu işi beklenen kıvama getirememiş. Onların yüzünden Milli takım evimizde 14.oldu. Yapabildiği tek şey “Gençler Ligi” kurmak ama getirisi çok uzun vadeli. Bari 1 alt Ligde yasaklama getirip süreci hızlandırsaydı. Takımlar gene yüzde seksen 2.sınıf Amerikalı ve veteran, bin yaşında Avrupa eskisi oyuncularla dolu. Genç Bulgar oyuncu bile var! Oynamakta olan Türk oyuncularda hiçbir gelişme gösteremeden yaşlanmışlar.

Onlar oynar biz bakarız

Euroleague Şampiyonluğunu ikilemeyi kovalayan Fenerbahçe Doğuş, uzaylı gibi kaldığı ligde, uzak ara şampiyon olur. Kafasını değiştirmeden kendini küçülterek McCormick takımı olmuş Anadolu Efes ortaların liderliği için Banvit ve sahibini yitirmiş Daçka’yla kapışır. Ortalarda Ataman’ı ve işe yarar tüm oyuncularını gönderip Kunter’le, dar bütçeyle içine kapanan avuç avuç siyahiler dolu Galatasaray, İzmir’in direneni, küllerinden yeniden doğmuş, jöntürkler ve görece iyi Amerikalıları toparlamış Karşıyaka var. Ligin gerisi hemen herkesin birbirini yenebileceği final sekiz için kapışacak takımlardan oluşuyor. Anadolu da marka olmaya çalışanların büyük yanlışı her sene sil baştan yapmaları. Yabancı havuzundan değişik oyuncular alıp her yıl yeni koçla Milli Piyango alır gibi şans arıyorlar. Fark yaratabilirler mi bilmem ama mütevazi bütçeli, kadrosu daha da incelmiş Beşiktaş Sanko Japan ilk haftanın deplasmanda ilk kazananı olurken Sertaç Şanlı’yı basketbolumuza kazandırdığını gösterdi.