Geceyi zor kurtardık

‘Ligin çaylağı’ rakibi karşısında skor direksiyonunu ele alıp, Melih ve Datome ile yağmur olup yağdı ilk çeyrekte Fenerbahçe.

30 sayı atıp 14 fark yaptık. Ancak Obradovic dereyi rahat geçerken at değiştirerek, test etmek için Nando’yu oyuna sokunca Sloukas ona oynama tedirginliği yaşadı. Top kayıplarımız artınca sayı bulmakta sıkıntı yaşadık.

MUTLU SON

Rakibin kalibresi geri dönüş reaksiyonlarını geciktirdi ama feci oynadığımız ikinci çeyrek sonrasında oyuna ortak oldular. İkinci yarıda onlar sertleşirken bizim enerjimiz düşünce, ALBA evinde oynar gibi sıcak ellerle isabet bularak maçı elimizden kapıp gidiyorlardı ki, Williams şuta kuzu kapama blok yaparak maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada asistleriyle klasını konuşturan Nando tatsız geceyi mutlu sona bağladı.