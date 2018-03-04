Galatasaraylı Galatasaraylının kurdudur

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bugün Fenerbahçe karşısında sarı-kırmızı formanın yaşadıklarını üzülerek izlerken “Yalçın Granit, Şengün Kaplanoğlu, Nur Danişment, Nur Germen ve Orhun Ene”den oluşan, yaşayan yenilmez armada efsane nesiller karması beş, film şeridi gibi gözümün önünden geçti.. Kim bilir onlarda yıllarca zirvede taşıdıkları forma itibarının yerlerde sürünüyor olmasına nasıl kahroluyorlardır. Galatasaraylılar düşürdüler bu duruma Galatasaray’ı. Efsane kaptan Dr.Ali Uras’ın yeğeni kendisi de Galatasaray kaptanı Turgay Demirel Türkiye’yi lejyoner yabancı cennetine çevirerek basketbolumuzun altını oyarken bu çarkın içerisinde oyuncu simsarlarının elinde oyuncak olan “iş bilmez ve fakat statü meraklısı” amiyane tabirle “resmen basketbol topunu bomba diye karakola götürecek” kadar konuya ve spor yönetiminin ancak yaşanarak öğrenilebilecek pratiklerine Fransız hatta Japon, iş adamlıkları dahi su kaldırır, kişilerde şubeyi bitirdiler.Gırtlağa kadar birikmiş borç…Sportif başarı ekside…Tünelin sonu gözükmüyor..
Galatasaray kötü kaderi
Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Doğuş’u iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda hiç yenememişti. Sarı-kırmızılı basketbol takımı, 2012 yılında hizmete giren bu salonda Fenerbahçe ile yaptığı 14. lig maçını da kaybetti. Maç başından itibaren ritimsiz seyreden maç skor olarak da ortada gitti geldi ilk yarıda. İkinci yarıda oyun bir hayli sertleşti. Dwight Hardy’nin zorlamalarıyla (toplamda 21 sayı) Galatasaray takibi bırakmadı. Wanamaker ortalarda pek görünmeyince keskin nişancısı Melih’i devreye soktu Obradovic. Galatasaray ev sahibinin top kayıplarından bulduğu kolay atışları sokabilse maçı kıracaktı. Kenardan gelen sayıların yoğunluğu Fenerbahçe kadro derinliğinin mahsulüydü. Yavaş yavaş farkı araya koydu Fenerbahçe. İki tarafta faul hakları dolduğundan serbest atış çizgisine gittiler. “Hardy Fenerbahçe’ye karşı” maçında fark yaratacak oyuncu arayışına girdi taraflar. Thompson, Sloukas ve Kalinic’siz ev sahibi kora korda Galatasaray kısalarının baskısında zorlanırken maç sonu oynamada “el mi yaman ben mi” soluk kesen son çeyreğe 5 sayı önde girdi.
Eski kaptan işi bitirdi
Geçen yıl Galatasaray borç batağından üzüle sıkıla kendini Fenerbahçe’ye atan kaptan Sinan Güler’in sayıları ile bezediği performansı ve oyun kuruculuğunda sakin kalan taraf olan ev sahibi savunma sertliğini kemikleştirerek Galatasaray’a hayat hakkı tanımadı. Madrid’e götürülmeyerek dinlendirilen Sinan Obradovic’e beklediğinden fazlasını verdi. Doğum günü çocuğu Ahmet Düvelioğlu’da en yüksek skorunu attığı (21 sayı)günündeydi. Melli ve Datome’de üçlük bombardımanına katılınca artan farkla beraber, taşıma suyla değirmen döndüren Galatasaray’ın direnci kırıldı. Fenerbahçe ligde ki 16’cı, Galatasaray’a karşı yaptığı 7. resmi maç galibiyetini 20 sayı farkla alırken Galatasaray kendi bilinmezliğine uzandı.