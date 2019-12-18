Fenerbahçe teklemese mutluyduk

Jasikevicius’un akıllı seçimiyle, sert tam saha baskıyla kısaları bozmak için histerik saldırılar yaptı ev sahibi. Beaubois’nın devleştiği ve kafa kafaya geçen ilk yarıda oyuna tutunmakta zorlandık. İkinci yarıda doğru reaksiyon vererek, ‘atamıyorsak attırmayalım’ moduna geçip savunmada sertleştik. Skor yapamamasına rağmen, alıştığımız gibi ritim arttırarak maça ağırlık koyan Larkin maçı çevirdi. Son çeyrekteki mükemmel maç sonu dokunuşlarımız da faydalı ve cool oynayan Micic ve Singleton’dan geldi.

PİVOTSUZ SAADET OLMUYOR

Salon boş, cezalı Pana seyircisiz ve eski gücünün çok uzağında. Fenerbahçe’nin yenilgiler eşiğini aşmasının tam zamanı yani. Ama bir başka hüsran gecesinde kolu kanadı kırık Pana’yı da elimizden kaçırdık.

Ribaunt özürlü oluşumuzun bilinciyle koç Pitino sert savunmayla kısaları yay dışına iterek yıldırıp, Nando’yu kilitledi. Hücumda ancak Gigi Datome’nin bireysel becerisiyle vardık. Pana 2.yarıda savunmasını da sertleştirdi. Kabus 3. çeyrekte Lauvergne ile pota altında acemilikler yaşarken verdiğimiz hücum ribauntlarından bulduği sayılarla farkı açan Panamaçı aldı. Obradoviç bütün gece maçı çevirecek sistemi veya adamı aradı durdu ama koçun eski sihri kalmamış!

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