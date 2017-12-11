Fenerbahçe seneye çifte şampiyon olacak!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Henüz erken demeyin “Hal ve gidiş pek iyi olduğuna göre tarih düşün iddia ediyorum; Şu an hem Euroleague hem de ligimizde üçüncü sırada ki Fenerbahçe bu yıl içte ve dışta 2 KUPAYI DA KAPACAK!!! Teknik repertuar zenginliğine, makine düzeninde akan hücum sistemine, sert ve gedik vermeyen savunmayı da kattı usta koç Obradovic. Kimseler karşısında 70 sayı barajını aşamıyor. Sıcak eli bulmayı sanat haline getirdiler. Önümüzde ki maçlarda, nazarım değmez büyük bir aksilik olmazsa, evinde Zalgiris’e ve Kızılyıldız’a orada Maccabi’ye parkeyi dar eder Fenerbahçe.
Patrondan sonra en iyi Orhun ENE
Öte yandan yıllardır Milli takım ve Banvit’te varoluş mücadelesi verirken ‘Ene ne yapıyorsun gene’ vb. tekerlemelerle eleştirdiğim Orhun Ene bu yıl ustalık beratını alıp “yılın koçu” olacak gibi. Malum parkenin acımasız ortamında, ağlamasını bilmeyene su, yenmesini beceremeyene kupa vermezler. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi‘nin 10.haftasında lider Tofaş deplasmanda konuk olduğu Pınar Karşıyaka karşısında 84-80’lik skorla kazanarak 10da10 yaptı. Kimselere kaptırmadan Banvit’den beraberinde getirdiği saha içi koçu SAMMY MEJIA’yla birlikte, Tofaş’ın müzesine taşıyacağı lig ve Eurocup başarılarıyla bu yıl koçluğuna zirve yaptıracak görümde epeydir yenilmeyen adam Orhun Ene.
Aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur
Keyfimi kaçıran ise; saha dışı olumsuz etkenler yüzünden koçluğuna son verecek görünümünde ki Erman Kunter’in çarelerinin tükenmekte oluşu. ‘Vermeyince mabut neylesin bizim Mahmut (Oktay)’dediğim günler meğerse Galatasaray’ın iyi günleriymiş. Bakmayan arada bir maç kazanıyorlar ama hem seyircilerini hem de oyuna asılma ruhlarını çoktan yitirdiler. Geçen yılın Eurocup şampiyonu nam_ı diğer yenilmez armada, ezeli rekabetten geçtim, kıymeti kendinden menkul yöneticisi Can Topsakal ve kulübün en önemli şubesi onda Dursun yapmış başkanı sayesinde giderek ‘delete’ ediliyor.
Diğerleri kendi halinde ise; Yukardakiler arasında konuşlandırabileceğimiz zirvenin yakın takipçisi Beşiktaş, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Eskişehir Basket ilk sekizin olağan şüphelileri olurlarken diğerleri yakın ara ve lokal seyirciyi canlı tutan kalitesi olmasa da seyir zevki açısından gerilimi yüksek maçlarla parkeyi sıcak tutuyorlar. 2018’de keyfimiz katlansın şampiyonlarımız bol olsun..