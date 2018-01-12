FENER SONUNDA ALTINI BULDU!!!

Çeyrek final playoff’u oynamak için ilk sekize kalma kapışması kızıştıkça deplasmanda maç kazanmak iyiden altın değerine yükseldi…Kazanırsan altın buluyor, kaybedersen altın vuruş yemiş oluyorsun. Fenerbahçe’mizin hikmetinden sual etmediğimiz koçumuzun her maça değişik beşle başladıktan sonra dolgu zamanında rakibe tabiri caizse “kalama verdikten sonra” başta onlara bıraktığı momentumu daha sonra geri alma ve/veya alamayarak maç kazanma ve/veya kaybetme hali anlaşılır gibi değildi. Klasik okulda; Oyuncuların önceki maçlarda ki performanslarıyla ilk beş başlamalarını hak ve güven sigortası olarak görürler. NBA’de bu adeta yazılı olmayan kuraldır.. Oyuncu karnesi ve kalibresi bu ölçekle ölçülür ve ücretlerini belirleyecek önemli kıstastır. Rakibin başlama durumuna veya oyun tarzına uygun değişiklikler tabii ki yapılır ama usta hocada bu akşama kadar değişiklikleri kafa karış yapılıyor izlenimi veriyordu. Bu gece kahve deyimiyle ”ters manyel veren” sihirbaz Obrakadabra “bul karoyu al parayı” oyununu sona saklayarak Sloukas,Datome ve Düvelioğlu jokerlerini çekerek maçı kaptı kaçtı.

Korkarım alışkanlık yapacak..

“En iyi savunma hücumdur anlayışına” akıllı seçimle geri dönüş yapan Fenerbahçe Jan Vessely’siz ama çift uzunlu beşle başlayarak maç saatinde 7.dk 38 san, geçene kadar 15-0 önde götürüp, ev sahibine sayı attırmayarak şok tempoda hızlı girdi maça. Ufak bir 7-0 seriyle cevap vererek 18-7’lik skorla fazla dağılmadan, nakavt olmadan kapattılar ilk çeyreği. Tibor Pleiss pota altında ses vermeye başladı ama Ahmet boyalı alanda kendini katiyen ezdirmedi. RAFA MARTINEZ’in kaynaştırdığı ortamda on maç üst üst maç kaybetmiş ligin zayıf ve üstelik topa yön veren oyuncularından yoksun, eksik kadrolu Valencia Basket toparlanma rüzgarı yakalayarak farkı tek sayılara düşürmeye çalıştılar ama biz iki uzuna dönünce hücum akışkanlığımız arttı ve rüzgar yakalamalarına müsaade etmedik ama ucuz toplar harcayınca odaya ancak 6 sayı farkla gidebildik.

Kaptık kaçtık

Önceki maçta onlara 16 sayı atarak kabus yaşatan Luigi Datome’nin suskun gecesinde Valencia üçlük isabetlerle başladı 2.yarıya.Hücum ribauntlarıyla skoru berabereye getirip maçı yeniden başlattılar .Pota altında Thompson kalıbını konuşturarak geri adım atmadı ama yeniden dört kısaya dönerek kora koru Sinan ve Guduric’le oynatıp diğer düşük isabetli guardları yanında oturtmayı tercih etti Obradovic. Buda rakibin işini kolaylaştırdı. Onlar yağmur gibi üçlük atarken biz tempo ve oyun dinginliğimizi kaybettik. Ev sahibi skor liderliğini eline alınca özgüvenine kavuştu ama 3.çeyrekte yakın takiple maçı koparmalarına izin vermedik. Maçı son çeyreğe bıraktığımız, oyunu iyi okuyanın kazanacağı bir başka akşamda oyuncu kapasite farkımızı konuşturmaya başladık. Datome oyuna katkı vermeye başladı. Ahmet Düvelioğlu ve Nicole Melli boyalıda ağır işlerin altından başarıyla kalktılar. Sloukas takım direksiyonunu eline alıp güvenli sulara taşıdı maçı. Durmak yok devam…