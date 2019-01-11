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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Evimde asla ...

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

FINAL-Four’a iki takımla gitme beklentimi giderek arttıran galibiyetler akşamının, krizden çıkışla mutlandıran maçında, lafını yemeyen koç Obradovic, bir kez daha sözünün eri çıktı.

Çift maç haftasının ilkinin
mağluplarının karşılaşmasında F.Bahçe,
Zalgiris’i yenerek, peş peşe şok yenilgi
türbülansına son verdi.
Bir başka ‘azı karar, çoğu zarar’
gecesinde olumlu anlamda; ‘kontrolcü
F.Bahçe’yi zevkle izledik. Obra, takıma
her şeyi yeteri kadar iyi yaptırıyor.
Top kaybını önlemek için frenli hücum
ediyor. Keskin nişancılarının eli sıcak
değilse, dün akşam yaptığı gibi, içeriden,
boyalı alandan hücuma odaklanıyor.
Agresif başlayan Zalgiris’i maç boyu havaya
sokmadı F.Bahçe. Kostas’ın skor
ve oyun liderliğini başarıyla sürdürdüğü
akşamda takımın akışkanlığını sağlayan
diğer oyuncu bermutat Dixon’dı.
Vesely, Lauvergne, Melih ve Kalinic
bütün geceyi süsleyen; tamamı oynayan
takımın en başarılıları oldu.
İstanbul zorlar adamı!
Final-four yarışının başatları takımlarımızın
İstanbul gecesinde Anadolu Efes,
serbest atış dışı sayılarda (49’da 28’le
%57) istikrar yakalayarak “Khimki’ye
sen kimsin hocam” dedi. Başta top kayıplarıyla
bocalayan Efes, zamanında reaksiyon
verdi. Micic (toplamda 16 sayı),
Moerman ve Anderson, performanslarıyla
arayı açarken, savunmayı da bir
tık arttırarak 3. çeyrekten itibaren kaçtık.
Doğuş’un ilk maçtaki gibi oyunun iki tarafındaki
başarısını yinelediği gecede son
çeyrekteki kaosa pabuç bırakmadan, top
ve sayı paylaştırma başarısına sakin bir
maç bitiriş ekleyerek, 2’de 2 galibiyetle
kapattık haftayı...

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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