Evimde asla ...
FINAL-Four’a iki takımla gitme beklentimi giderek arttıran galibiyetler akşamının, krizden çıkışla mutlandıran maçında, lafını yemeyen koç Obradovic, bir kez daha sözünün eri çıktı.
Çift maç haftasının ilkinin
mağluplarının karşılaşmasında F.Bahçe,
Zalgiris’i yenerek, peş peşe şok yenilgi
türbülansına son verdi.
Bir başka ‘azı karar, çoğu zarar’
gecesinde olumlu anlamda; ‘kontrolcü
F.Bahçe’yi zevkle izledik. Obra, takıma
her şeyi yeteri kadar iyi yaptırıyor.
Top kaybını önlemek için frenli hücum
ediyor. Keskin nişancılarının eli sıcak
değilse, dün akşam yaptığı gibi, içeriden,
boyalı alandan hücuma odaklanıyor.
Agresif başlayan Zalgiris’i maç boyu havaya
sokmadı F.Bahçe. Kostas’ın skor
ve oyun liderliğini başarıyla sürdürdüğü
akşamda takımın akışkanlığını sağlayan
diğer oyuncu bermutat Dixon’dı.
Vesely, Lauvergne, Melih ve Kalinic
bütün geceyi süsleyen; tamamı oynayan
takımın en başarılıları oldu.
İstanbul zorlar adamı!
Final-four yarışının başatları takımlarımızın
İstanbul gecesinde Anadolu Efes,
serbest atış dışı sayılarda (49’da 28’le
%57) istikrar yakalayarak “Khimki’ye
sen kimsin hocam” dedi. Başta top kayıplarıyla
bocalayan Efes, zamanında reaksiyon
verdi. Micic (toplamda 16 sayı),
Moerman ve Anderson, performanslarıyla
arayı açarken, savunmayı da bir
tık arttırarak 3. çeyrekten itibaren kaçtık.
Doğuş’un ilk maçtaki gibi oyunun iki tarafındaki
başarısını yinelediği gecede son
çeyrekteki kaosa pabuç bırakmadan, top
ve sayı paylaştırma başarısına sakin bir
maç bitiriş ekleyerek, 2’de 2 galibiyetle
kapattık haftayı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle