Evimde asla!
FINAL-Four’a iki takımlı katılım beklentimi giderek arttıran galibiyetler akşamının, krizden çıkışla mutlandıran maçında, lafını yemeyen koç Obradovic, bir kez daha sözünün eri çıktı.
Çift maç haftasının ilk maç mağluplarından F.Bahçe, Zalgiris galibiyetiyle, yılbaşı itibarıyla girdiği peş peşe şok yenilgi türbülansına son verdi. Bir başka ‘azı karar çoğu zarar’ gecesinde olumlu anlamda; ‘kontrolcü F. Bahçe’ yi zevkle izledik.
Obradovic takıma her şeyi yeteri kadar iyi yaptırıyor. Top kaybını önlemek için frenli hücum ediyor. Keskin nişancılarının eli sıcak değilse, dün akşam yaptığı gibi, içeriden, boyalı alandan hücuma odaklanıyor. Agresif başlayan Zalgiris’i maç boyu havaya sokmadı F.Bahçe. Kostas’ın skor ve oyun liderliğini başarıyla sürdürdüğü akşamda takımın akışkanlığını sağlayan diğer oyuncu bermutat Dixon’dı. Vesely, Lauvergne, Melih ve Kalinic bütün geceyi süsleyen; tamamı oynayan takımın en başarılıları oldu.
İSTANBUL ZORLAR ADAMI!
Final-four yarışının başatları takımlarımızın İstanbul gecesinde Anadolu Efes, serbest atış dışı sayılarda (49’da28’le %57) istikrar yakalayarak “Khimki’ye kimsin hocam” dedi. Başta top kayıplarıyla bocalayan Efes, zamanında reaksiyon verdi. Micic (toplamda 16 sayı), Moerman ve Anderson, performanslarıyla arayı açarken, savunmayı da bir tık arttırarak 3. çeyrekten itibaren kaçtık. Doğuş’un ilk maçtaki gibi oyunun iki tarafındaki başarısını yinelediği gecede son çeyrekteki kaosa pabuç bırakmadan, top ve sayı paylaştırma başarısına sakin bir maç bitiriş ekleyerek 2’de 2 galibiyetle kapadık haftayı.
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