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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ünal Özüak Doğum günü partisi yaptılar!!
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09.03.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

Doğum günü partisi yaptılar!!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Doğum günü partisi yaptılar!!

Hayranları tarafından doğum günü #WorldObraDay# etiketi altında coşkuyla kutlanan Fenerbahçe Doğuş koçu Zeljko Obradovic “Dördüncülük yarışı gecesinden” takımını son çeyrekte sakin kalarak ulaştırdı.

 Sarunas Jasikevicius koça pek çok tuzak hazırlamıştı. Uzun ve fizikli beşle başladık, fakat son REAL MADRİD maçında ki muhteşem şok başlangıcımıza müsaade etmediler. İlk maçta bize 22 sayı atmış oyun farkındalığı yüksek atıcı gard, #2 oynayan Kevin Pangos gene yoğun kullanımdaydı. Ulanovas ve veteran Jankunas olmak üzere sırtı dönük uzunlarla boyalıya yoğunlaşarak oynayan ev sahibi momentumu eline aldı. Pota altına akıllı yüklenerek 18_7 öne fırladılar. AXEL TOUPANE ve BRANDON DAVIES ile zenginleştirdikleri, onların basketbolunu oynarken ribauntları da verdik. Adam değiştirerek savunma yapmaya dönerek ilk çeyrekte 24_17’yle maçtan kopmadık.

Kaçtılar yakalıyamadık

İtalyanlarımız Datome ve Melli ile oynayarak savunmayı sertleştirip, dış isabet aramaya yöneldik. Zalgiris’in yüksek temposunu düşürdük ama sıcak elleriyle oyunu önde götürüp farkı çift haneli rakama çıkararak açmayı sürdürdüler. Bizse hücumda organize olamadığımızdan sayı bulamaz olduk. . Bu nokta da sakalı kaptırdık. Boyalı alan üstünlüğünü satranç ustası gibi kullanan Sarunas Jasikevicius her karşı taktik uygulamasında başarılı oldu. Gardlarından verim alamayan Obradovic top getirme görevini Nunnanlly’e verecek, birbiriyle yan yana oynamamış beşlerle rotasyon türbülansı yapacak kadar çaresizlik yaşadı. Odaya 40_31geride gittik.

Zor kullanmak oyunu dengeledi

“Savunma agresifliklerini kırmamız gerek” diyen Obradovic, ikinci yarıya çift gardla başladı. Bu kontra sertlik reaksiyonumuz ve asistlerle bulduğumuz sayılarla maça geri geldik. Biz gıdım gıdım yaklaşırken onlar “atıp kaçma” ritmine girdiler. Zalgiris kenarı kontra tam saha baskıyla yanıtladı atağımızı. Serbest atış çizgisinden hiç kaçırmayan ev sahibi sert savunmamız karşısında sayı yollarında tıkandı, saha içi isabet bulamaz oldu. Bu hengameden 58_52 geride çıktık ama son karar çeyreğine söyleyecek sözümüz kaldı.

Sloukas doğum günü hediyesini sona sakladı

Pangos, Guduric eşleşmesinden yakaladığı avantajla etkisini maç son çeyreğinde de sürdürdü. Thompson pota altında atletizmiyle bize katkı verdi ve maçı 60_60 beraberliğe getirdi. Maç akıllı ve sinirine hakim olanın alıp gideceği kora kor şeklini aldı. Bir sizden bir bizden ritmine giren maçta “el ayarı” bekler olduk. Kalinic &Vesely pota altı show’umuz ev sahibi çok üzdü. Biz öne geçince; Zalgiris kararlı sert savunmamız karşısında, dördüncülük elden gidiyor telaşıyla, top kullanmakta çekince yaşar hale geldi. Kalinic eski günlerini hatırlatan performans sergiledi. Sloukas; en kritik yerde sorumluluk alıp üçlük sokup, yerinde sayı ve asistlerle zor geceyi kurtaran adam olurken Fenerbahçe ikili averajı alıp, takip mesafesini 3 maça çıkararak döndü İstanbul’a.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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