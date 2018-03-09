Doğum günü partisi yaptılar!!
Hayranları tarafından doğum günü #WorldObraDay# etiketi altında coşkuyla kutlanan Fenerbahçe Doğuş koçu Zeljko Obradovic “Dördüncülük yarışı gecesinden” takımını son çeyrekte sakin kalarak ulaştırdı.
Sarunas Jasikevicius koça pek çok tuzak hazırlamıştı. Uzun ve fizikli beşle başladık, fakat son REAL MADRİD maçında ki muhteşem şok başlangıcımıza müsaade etmediler. İlk maçta bize 22 sayı atmış oyun farkındalığı yüksek atıcı gard, #2 oynayan Kevin Pangos gene yoğun kullanımdaydı. Ulanovas ve veteran Jankunas olmak üzere sırtı dönük uzunlarla boyalıya yoğunlaşarak oynayan ev sahibi momentumu eline aldı. Pota altına akıllı yüklenerek 18_7 öne fırladılar. AXEL TOUPANE ve BRANDON DAVIES ile zenginleştirdikleri, onların basketbolunu oynarken ribauntları da verdik. Adam değiştirerek savunma yapmaya dönerek ilk çeyrekte 24_17’yle maçtan kopmadık.
Kaçtılar yakalıyamadık
İtalyanlarımız Datome ve Melli ile oynayarak savunmayı sertleştirip, dış isabet aramaya yöneldik. Zalgiris’in yüksek temposunu düşürdük ama sıcak elleriyle oyunu önde götürüp farkı çift haneli rakama çıkararak açmayı sürdürdüler. Bizse hücumda organize olamadığımızdan sayı bulamaz olduk. . Bu nokta da sakalı kaptırdık. Boyalı alan üstünlüğünü satranç ustası gibi kullanan Sarunas Jasikevicius her karşı taktik uygulamasında başarılı oldu. Gardlarından verim alamayan Obradovic top getirme görevini Nunnanlly’e verecek, birbiriyle yan yana oynamamış beşlerle rotasyon türbülansı yapacak kadar çaresizlik yaşadı. Odaya 40_31geride gittik.
Zor kullanmak oyunu dengeledi
“Savunma agresifliklerini kırmamız gerek” diyen Obradovic, ikinci yarıya çift gardla başladı. Bu kontra sertlik reaksiyonumuz ve asistlerle bulduğumuz sayılarla maça geri geldik. Biz gıdım gıdım yaklaşırken onlar “atıp kaçma” ritmine girdiler. Zalgiris kenarı kontra tam saha baskıyla yanıtladı atağımızı. Serbest atış çizgisinden hiç kaçırmayan ev sahibi sert savunmamız karşısında sayı yollarında tıkandı, saha içi isabet bulamaz oldu. Bu hengameden 58_52 geride çıktık ama son karar çeyreğine söyleyecek sözümüz kaldı.
Sloukas doğum günü hediyesini sona sakladı
Pangos, Guduric eşleşmesinden yakaladığı avantajla etkisini maç son çeyreğinde de sürdürdü. Thompson pota altında atletizmiyle bize katkı verdi ve maçı 60_60 beraberliğe getirdi. Maç akıllı ve sinirine hakim olanın alıp gideceği kora kor şeklini aldı. Bir sizden bir bizden ritmine giren maçta “el ayarı” bekler olduk. Kalinic &Vesely pota altı show’umuz ev sahibi çok üzdü. Biz öne geçince; Zalgiris kararlı sert savunmamız karşısında, dördüncülük elden gidiyor telaşıyla, top kullanmakta çekince yaşar hale geldi. Kalinic eski günlerini hatırlatan performans sergiledi. Sloukas; en kritik yerde sorumluluk alıp üçlük sokup, yerinde sayı ve asistlerle zor geceyi kurtaran adam olurken Fenerbahçe ikili averajı alıp, takip mesafesini 3 maça çıkararak döndü İstanbul’a.
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