Çoban matı yaptı!
Ünal Özüak yazdı.
Her yeni başlayan satranç oyuncusu ilk hamlelerde fil ve vezirini birlikte oyuna sürerek rakibin olası şaşkınlığından yararlanarak acele mat etmek ister. Cin olmadan şeytan çarpmaya meraklı Ergin Ataman da, varını yoğunu ortaya koyarak, ikisi birlikte 55 sayı yapan oyun kurucuları Larkin ve Micic’i baştan oyuna sürerek, genelde ilk çeyrekleri baygın oynayan Anadolu Efes’e çılgın maç başlangıcı yaptırarak, çoban matı yaptı. Sona kalırsa dona kalacağını bildiği için, hedefi baştan elini açıp, vurup gitmekti. Ustasından aldığını ustasına sattı. Skor özürlü Fenerbahçe karşısında açık alanda ‘koş, koş, at’la top kullanım sayısını arttrarak (52 de 31, %60) sürümden kazanmak akıllı seçimi netice verdi. ‘Risk alan maç alır’ şeklindeki basketbol doğrusu hayata geçti.
LAKiN LARKIN SÜPERMEN!
İyi sıkan kazanır hücum maçı’ üçlükler yağmuru altında başladı. İki takım da delerek oynayıp sert savunma yaparak hamle avantajını elinde tutmaya çalıştı. Ortada giden maçta Fenerbahçe rakibi iyice dışarı iterken, kendisi Kalinic ve Melli post up’larıyla potaya yüklendi. Boyalı alandan istediğini bulamayınca, şut ritmini yakalamak için 4 kısayla oynadı Kanarya. Yay etrafından etkili oldular ama bu tarz kaçan atışların ribaundlarını Larkin toplayıp, takımı adına olumluya cevirdi. Efes’in olağan iyilerinden Micic, Moerman ve sakatlıktan dönmüş Motum hızlı hücumda katkı verdi. İkinciyarıda Dörtlü Final tarihinin en iyi verimlilik performansını yakalayan Larkin skoru ve orkestrasyonu sürdürürken, şut yağmuruna devam ettiler. Fenerbahçe de sokmaya başladı ama fark kapanmadı. 11sayı önde girdiği son çeyrekte Obradovic’in son çare ‘5 kısa’ formatına karşı kontrolü kaptırmadan 19 sayı farkla ilk finale uzandı. Kupaya uzanacak eller olacaklar lacivert beyazlılar. Haydi bastırın Çılgın Türkler!
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