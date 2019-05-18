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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Çoban matı yaptı!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Ünal Özüak yazdı.

Her yeni başlayan satranç oyuncusu ilk hamlelerde fil ve vezirini birlikte oyuna sürerek rakibin olası şaşkınlığından yararlanarak acele mat etmek ister. Cin olmadan şeytan çarpmaya meraklı Ergin Ataman da, varını yoğunu ortaya koyarak, ikisi birlikte 55 sayı yapan oyun kurucuları Larkin ve Micic’i baştan oyuna sürerek, genelde ilk çeyrekleri baygın oynayan Anadolu Efes’e çılgın maç başlangıcı yaptırarak, çoban matı yaptı. Sona kalırsa dona kalacağını bildiği için, hedefi baştan elini açıp, vurup gitmekti. Ustasından aldığını ustasına sattı. Skor özürlü Fenerbahçe karşısında açık alanda ‘koş, koş, at’la top kullanım sayısını arttrarak (52 de 31, %60) sürümden kazanmak akıllı seçimi netice verdi. ‘Risk alan maç alır’ şeklindeki basketbol doğrusu hayata geçti.

LAKiN LARKIN SÜPERMEN!

İyi sıkan kazanır hücum maçı’ üçlükler yağmuru altında başladı. İki takım da delerek oynayıp sert savunma yaparak hamle avantajını elinde tutmaya çalıştı. Ortada giden maçta Fenerbahçe rakibi iyice dışarı iterken, kendisi Kalinic ve Melli post up’larıyla potaya yüklendi. Boyalı alandan istediğini bulamayınca, şut ritmini yakalamak için 4 kısayla oynadı Kanarya. Yay etrafından etkili oldular ama bu tarz kaçan atışların ribaundlarını Larkin toplayıp, takımı adına olumluya cevirdi. Efes’in olağan iyilerinden Micic, Moerman ve sakatlıktan dönmüş Motum hızlı hücumda katkı verdi. İkinciyarıda Dörtlü Final tarihinin en iyi verimlilik performansını yakalayan Larkin skoru ve orkestrasyonu sürdürürken, şut yağmuruna devam ettiler. Fenerbahçe de sokmaya başladı ama fark kapanmadı. 11sayı önde girdiği son çeyrekte Obradovic’in son çare ‘5 kısa’ formatına karşı kontrolü kaptırmadan 19 sayı farkla ilk finale uzandı. Kupaya uzanacak eller olacaklar lacivert beyazlılar. Haydi bastırın Çılgın Türkler!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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