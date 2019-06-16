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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

"Burası Kadıköy" dedi ve kazandı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Evindeki yenilmezliği geçen maç kaybeden Fenerbahçe gurur yaptı! Sarı lacivertliler treni kaçırmadan binmek için işi baştan sıkı tuttu.

Akıllı seçimle Anadolu Efes’in açık alan oyununu bırakıp savunmacı, az ve öz sayılı, atmaktan çok tutmayı hedefleyen oyununa karşı alıştıkları, alameti farikaları olar basketbollarını oynadılar. Yayın gerisindeki isabet krizi nedeniyle skorda kısa kalma krizini tekrar yaşamak istemeyen Fenerbahçe Ali, Kostas ve Ahmet’e ilk beşte yer vererek tepeden ‘perdele devril’ler ve Kalinic’in sağ ve sol dip post-up’larıyla pota altına yüklendi. ‘İçerden dışarı oynama’ ivmesiyle öne geçti ev sahibi. Ayrıca faul sayısı endişesiyle Dunston’ın yerine Metecan’ı sahada tutan Ergin Ataman rakibine yumuşak karın olanağı verdi.

MELLi OYNAYINCA KAZANAN BELLİ

Akıllı seçim Melli’nin dalışlarıyla potaya giden Fenerbahçe ilk çeyrekte 10 sayı farkla momentumu ele geçirdi. İkinci çeyrekte Anadolu Efes’in suskunluğu sürerken ev sahibinin etkinliği Guduric ve Melih’le devam etti. Yüzde 18’le düşük üçlükle oynayan ancak çaresi tükenmeyen Efes adam eksiltebilen kısaları Mirsic, Beaubois ve Larkin’le potaya direkt giderek delici oynayınca, farkı makul arada tuttu.

Oyunun pasını ilk yarıda aldıktan sonra elleri de yanmaya başlayan Anadolu Efes kendi lehine fark yaratmaya başla. Oyunu kaçırmamak için Fenerbahçe de savunma vidasını sıkarak skorda öne geçerek bu tedbirinin semeresini gördü. Melli ve özel gayretiyle Kostas takımlarını oyunda tuttular. Dar rotasyonlar ve yorgunluk hataları arttırdı. Karar son çeyreğinde ise alışılmış, evinin efendisi, kazanmayı bilen Fenerbahçe bu karakterini sahaya yansıdı. Finalde Kaptan Melih 2 üçlük ile Efes’in çabalarına noktayı koydu, “Burası Kadıköy... Yok öyle” dedi

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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