"Burası Kadıköy" dedi ve kazandı
Evindeki yenilmezliği geçen maç kaybeden Fenerbahçe gurur yaptı! Sarı lacivertliler treni kaçırmadan binmek için işi baştan sıkı tuttu.
Akıllı seçimle Anadolu Efes’in açık alan oyununu bırakıp savunmacı, az ve öz sayılı, atmaktan çok tutmayı hedefleyen oyununa karşı alıştıkları, alameti farikaları olar basketbollarını oynadılar. Yayın gerisindeki isabet krizi nedeniyle skorda kısa kalma krizini tekrar yaşamak istemeyen Fenerbahçe Ali, Kostas ve Ahmet’e ilk beşte yer vererek tepeden ‘perdele devril’ler ve Kalinic’in sağ ve sol dip post-up’larıyla pota altına yüklendi. ‘İçerden dışarı oynama’ ivmesiyle öne geçti ev sahibi. Ayrıca faul sayısı endişesiyle Dunston’ın yerine Metecan’ı sahada tutan Ergin Ataman rakibine yumuşak karın olanağı verdi.
MELLi OYNAYINCA KAZANAN BELLİ
Akıllı seçim Melli’nin dalışlarıyla potaya giden Fenerbahçe ilk çeyrekte 10 sayı farkla momentumu ele geçirdi. İkinci çeyrekte Anadolu Efes’in suskunluğu sürerken ev sahibinin etkinliği Guduric ve Melih’le devam etti. Yüzde 18’le düşük üçlükle oynayan ancak çaresi tükenmeyen Efes adam eksiltebilen kısaları Mirsic, Beaubois ve Larkin’le potaya direkt giderek delici oynayınca, farkı makul arada tuttu.
Oyunun pasını ilk yarıda aldıktan sonra elleri de yanmaya başlayan Anadolu Efes kendi lehine fark yaratmaya başla. Oyunu kaçırmamak için Fenerbahçe de savunma vidasını sıkarak skorda öne geçerek bu tedbirinin semeresini gördü. Melli ve özel gayretiyle Kostas takımlarını oyunda tuttular. Dar rotasyonlar ve yorgunluk hataları arttırdı. Karar son çeyreğinde ise alışılmış, evinin efendisi, kazanmayı bilen Fenerbahçe bu karakterini sahaya yansıdı. Finalde Kaptan Melih 2 üçlük ile Efes’in çabalarına noktayı koydu, “Burası Kadıköy... Yok öyle” dedi
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