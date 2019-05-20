Bu yürek alkışlanır!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Efes çok uğraştı; ancak tecrübeli CSKA'nın dinginliğini bozamadı.

100 yıllık aşk ve gururla kutladığımız,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Basketbol üzerine düşeni yaptı... Ergin Ataman yıl başında, dokuz benzersiz adamla sil baştan yarattığı takımı, Türk koçların rüştünü ispat ederek, Avrupa’nın zirvesine taşıdı; Ancak, kariyer zirvelerini yaşayan Obradovic ustadan sonra üç yıl çıraklığını yapmış Itoudis’i yenemedi. Ağırlıklı olarak sistemlerini oyun kuruculara taşıtan, bire bire dayalı tam saha basketbolunu benimsemiş, sürekli tempoyu arttırmayı seven, tam sahada koşmayı öncelik haline getirmiş, iş yarı sahaya kalırsa da yetenekli oyuncularının becerisine güvenen iki takım kafa kafaya girdiler maça... CSKA’da havaya girmelerini istemediğimiz Clyburn ve Higgins etkili dalış ve yüzde 80 dış isabetleriyle momentumu erken kaptılar.

Çember bizi sevmedi

İnanılmaz ucuz atışlar kaçırdık. CSKA bizi koşturmadı ve sete zorladı. 14 sayı farkla onlar kaçtı biz kovalamaya başladık. Simon ve Misic’in elleri ısınınca sertleşen savunmayla maçı tekrar kafa kafaya getirdik: 42-44. Karşılıklı üçlük savurmalar sürerken pota altlarına da yüklenmeler başladı. Dunston 4 faul olunca denge bozuldu ve boyalı alan yükü Moerman ve Pleiss’a kaldı. Larkin tüm çabalarıyla yüklendi. İki defa 10 sayılık farkla kaçıp kovalamaca oyunu başladı. En değerli silahları 1-2-3 rotasyonlarında yer alan CSKA kadro kapasitesini olumlu kullanarak kaçışını hızlandırdı. Larkin’in isabetleri, domino etkisiyle maçı yakalamak adına tüm takımı yüreklendirdi. Sonuna kadar oyunda kalıp Micic’le de skor aradık Ancak ne yaptıysak, Hackett’in farklılık yarattığı gecede, şampiyonluğun gediklisi CSKA’nın dinginliğini bozamadık maalesef.

Maçın adamı: Clyburn.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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