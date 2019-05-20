Bu yürek alkışlanır!
Efes çok uğraştı; ancak tecrübeli CSKA'nın dinginliğini bozamadı.
100 yıllık aşk ve gururla kutladığımız,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Basketbol üzerine düşeni yaptı... Ergin Ataman yıl başında, dokuz benzersiz adamla sil baştan yarattığı takımı, Türk koçların rüştünü ispat ederek, Avrupa’nın zirvesine taşıdı; Ancak, kariyer zirvelerini yaşayan Obradovic ustadan sonra üç yıl çıraklığını yapmış Itoudis’i yenemedi. Ağırlıklı olarak sistemlerini oyun kuruculara taşıtan, bire bire dayalı tam saha basketbolunu benimsemiş, sürekli tempoyu arttırmayı seven, tam sahada koşmayı öncelik haline getirmiş, iş yarı sahaya kalırsa da yetenekli oyuncularının becerisine güvenen iki takım kafa kafaya girdiler maça... CSKA’da havaya girmelerini istemediğimiz Clyburn ve Higgins etkili dalış ve yüzde 80 dış isabetleriyle momentumu erken kaptılar.
Çember bizi sevmedi
İnanılmaz ucuz atışlar kaçırdık. CSKA bizi koşturmadı ve sete zorladı. 14 sayı farkla onlar kaçtı biz kovalamaya başladık. Simon ve Misic’in elleri ısınınca sertleşen savunmayla maçı tekrar kafa kafaya getirdik: 42-44. Karşılıklı üçlük savurmalar sürerken pota altlarına da yüklenmeler başladı. Dunston 4 faul olunca denge bozuldu ve boyalı alan yükü Moerman ve Pleiss’a kaldı. Larkin tüm çabalarıyla yüklendi. İki defa 10 sayılık farkla kaçıp kovalamaca oyunu başladı. En değerli silahları 1-2-3 rotasyonlarında yer alan CSKA kadro kapasitesini olumlu kullanarak kaçışını hızlandırdı. Larkin’in isabetleri, domino etkisiyle maçı yakalamak adına tüm takımı yüreklendirdi. Sonuna kadar oyunda kalıp Micic’le de skor aradık Ancak ne yaptıysak, Hackett’in farklılık yarattığı gecede, şampiyonluğun gediklisi CSKA’nın dinginliğini bozamadık maalesef.
Maçın adamı: Clyburn.
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