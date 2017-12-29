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Boyunuz kulağı geçti

Fenerbahçe Doğuş'un THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e mağlup olduğu maçın ardından gazetemiz yazarı Ünal Özüak değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet Haber
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Ünal Özüak

Basketbol

Real Koçu Pablo Laso, oyuncusu olduğu Obradovic’e ve salonu doldurmuş coşkulu Fenerbahçe taraftarına İstanbul’da üzücü üçüncü gecesini yaşattı. Maçın ilk yoklama çeyreğinde iyi savunma sonucu kapılan topları sıcak ellerle sayıya dönüştürerek skor liderliğini ele geçirdik ama keyfini süremedik. Rakibe ritmini yakalatmamaya dikkat ettik ama süper genç yıldızları Doncic takımını ikinci çeyrekte sırtlarken savunmalarını sertleştirerek oyuna ortak oldular.

Unutalım bu geceyi

Real’in neredeyse tamamı sakat olan aslarından yoksun olmasına ve savunma liderleri Tavares’in çift sportmenlik dışı faulle oyun dışı kalmasına rağmen bu avantajımızı kullanamadık. İkinci yarıda Real sazı tamamen Doncic’e teslim etti. Campazzo’nun cinliği ve olay çıkarma uzmanı Reyes’in pota altı uyanıklığı ile konuk ekip momentum kazandırdı. Biz pota altına yüklenmeyi akıl edemezken Thompkins boyalı alan sayılarıyla maçı kırmamıza izin vermedi. Kaçan
turnikelerimizin yanı sıra Vesely’nin gereksiz sinirlenmesi akşama tuz biber ekti. 7 saniye kala top bizdeyken maçı uzatamadan yılın son maçını başımız önümüzde kapadık.

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