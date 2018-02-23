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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler>Yazarlar>Ünal Özüak>Basketbolumuzun kara Cuması..

Basketbolumuzun kara Cuması..

Ünal Özüak yazdı.

Hürriyet Haber
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Ünal Özüak

Spor Arena

Nasıl ki aldatılmış bir insana gerçeği gösterdiğinizde; onu aldatandan ve o yalandan çok, size ve gördüğü gerçeğe öfkelenirse…Mağlubiyetle kapadığımız gecede karamsar yazdığımı yadırgamazsınız…Mitolojide ki Sisyphe efsanesinde olduğu gibi sonunda yuvarlanacağını bile bile kocaman kayayı yokuş yukarı omuzlayarak çıkarmaya çalıştığımız 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında İsveç’e karşı yetersiz kalarak yenilen Ay Yıldızlılarımız Stockholm Hovet Arena’dan başlar önde ayrıldılar.

Zaten karamsardım çünkü;

FİBA’nın, Avrupa Kulüpler Birliğinin Euroleague ve Eurocup gelirlerini kıskanarak hafta içi pencerelere yerleştirdiği bu format tam manasıyla basketbolu dinamitlemek anlamına geliyor. Yaz aylarında yapılagelenlerin aksine NBA’ciler ve Euroleague yıldız basketbolcuları gelemediğinden keçi boynuzu kıvamında kadrolarla 2.sınıf maçlar oynanıyor.. Malum Turgay (Demirel)beyin FİBA Avrupa’sının dost(!)gruplar ayarlaması sonucu çıkmaz sokaktayız; Buradan çıkışımız yok...Çapraz gruplar şöyle; A Grubu: Karadağ, Slovenya, Belarus, İspanya. B Grubu: İsveç, Türkiye, Letonya, Ukrayna .Grupların ilk üçleri birleşince oynanacak maçlar sonrasında ilk üçe girip Dünya Şampiyonasına gidemeyeceğimiz çok açık olduğundan bu karamsarlığım. Ne ben, ne eline enkaz bırakılmış 12devadam Federasyonu, ne de kader utansın.. Utanması gereken yirmi küsur yılda basketbolumuzu küçülten beyefendidir..

Atletizmle üzdüler

Obradovic’in maçı olmasına rağmen takımın bel kemikleri Ali Muhammed ve Melih’e izin vermiş olmasına özel teşekkürlerle, bu şartlarda olabilecek en iyi kadroyla çıktığımız maçta all sportif oyunculardan kurulu İsveç’e karşı Sertaç, Metin, Metecan, Ali Muhammed ve Göksenin’li beşimizle karşılıklı dış isabetlerle tempolu başladık. Yabancı oyuncu yoğunluğu yüzünden “kendi takımlarında sığınmacı kalan çocuklar” hücum etkinliğinde sıkıntı yaşadılar. Maçı çok isteyen ev sahibi hücum ribauntlarıyla hücumunu zenginleştirerek Erickson sayılarıyla skoru elinde tuttu. Bir yandan 14'te 3 atabildiğimiz üçlükleri savurarak demir döverken bile kalite farkımızla 9_0’lık seri atarak oyuna dahil olarak odaya 29_29 berabere gittik. Panik ataklarımız artarken allay opps’larla kaçmaya başladı 3.çeyrekte İsveç. Son çeyreğe 50_39 geride girince, maçı çevirecek beş ararken, iyice dağıldık.8'de 2 üçlükte bu çeyrekte savurunca maçı alma olanağımız kalmadı. Onların deneyimsizliğini değerlendirerek sahaya koyduğumuz son gayretlerimize rağmen topun bizi sevmediği akşamda “yeteneği az atletizmi fazla İsveç”’e son saniyeye getirdiğimiz maçı hakem satışıyla mağlup olurken, yaşadığımız Black Friday akşamında milli basketbolumuz adına karalar bağladık..

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